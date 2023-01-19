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ملبورن : ودّع النروجي كاسبر رود المصنّف ثاني من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، الخميس، بخسارته امام الاميركي جنسون بروكسبي، وذلك بعد يوم واحد على خروج الاسباني رافايل نادال المصنف أول وحامل اللقب.

رود الذي طلب وقتا مستقطعا طبيا بعد المجموعة الثانية، سقط امام منافسه الـ 39 بنتيجة 6 3، 7 5، 6 7 (4 7) و6 2.

وبخروجه، يكون اعلى مصنّفين في البطولة قد خرجا من الاسبوع الاول عقب خسارة نادال المفاجئة الاربعاء امام الاميركي الآخر ماكنزي ماكدونالد.

وأعطى ذلك جرعة امل اضافية للصربي نوفاك ديوكوفيتش في سعيه للظفر بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، كما انهت بذلك آمال رود في انتزاع المركز الاول بالتصنيف العالمي من الاسباني كارلوس ألكاراس الغائب عن البطولة بداعي الاصابة، في وقت قريب.

وقال بروكسبي بعد فوزه "انا فخور جدا بتصميمي الذهني بعدما لم تذهب معركة المجموعة الثالثة لمصلحتي، ومن ثمّ ان أقلب الامور".

وأضاف "اعتقد انني لعبت بشكل قوي ولم ارغب في خسارة تركيزي هناك".

وتبقى فرصة الظفر بالمركز الاول في التصنيف العالمي قائمة بالنسبة للاعبَين في البطولة هما ديوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث.

وسيواجه بروكسبي في الدور المقبل مواطنه تومي بول بعدما تغلب الاخير على الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش بعد خمس مجموعات.

وكان من المقرر بحسب جدولة البطولة ان يواجه رود نظيره ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي في حال وصولهما.

غادر رود الملعب لوقت مستقطع طبي مع نهاية المجموعة الثانية، بسبب مشكلة في البطن.

ولم يتحسن اداؤه بعد استئناف المباراة حيث خسر ارساله مرتين قبل ان يحاول العودة.

وتفادى النروجي خسارة المجموعة الثالثة ثلاث مرات والنتيجة 3 5، مما اشعل غضب منافسه الاميركي الذي رمى بمضربه بقوة، الا انّ الاخير حسمها في شوط كسر التعادل لتذهب المباراة الى مجموعة رابعة.