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وارسو: ألمح رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليشا الاثنين إلى أن مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوش سيشرف على الإدارة الفنية لمنتخب بلاده.

ويعقد الاتحاد البولندي مؤتمراً صحافياً الثلاثاء للإعلان عن المدرب الجديد حيث يبدو سانتوش مرشحاً بقوة لاستلام المهمة.

وقال كوليشا في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة له إلى جانب سانتوش "نراكم غداً في المؤتمر الصحافي بالملعب الوطني".

ورد كوليشا أيضًا على تغريدة تهنئة من وزير الرياضة البولندي كميل بورتنيتشوك.

وقال بورتنيتشوك في تغريدته "فرناندو سانتوش مدرب بسيرة ذاتية جيدة ... نجاحات ... وخبرة عمل مع نجوم كبار".

كما ارتبط لاعب وسط المنتخب الإنكليزي وليفربول السابق ستيفن جيرارد بهذا المنصب.

خلفاً لميخنييفيتش

وسيخلف سانتوش (68 عاماً) تشيسلاف ميخنييفيتش الذي أقيل الشهر الماضي عقب خروج بولندا من ثمن نهائي مونديال قطر.

وأنهت بولندا الدور الأول في المركز الثاني في مجموعتها الثالثة بفوزها على السعودية وتعادل مع المكسيك وخسارة أمام الأرجنتين التي توجت لاحقا باللقب.

وخسرت بولندا التي بلغت ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 36 عامًا، أمام فرنسا الوصيفة 1-3.

وتعرض ميخنييفيتش لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام المحلية بسبب أساليبه التكتيكية خلال البطولة، كما انتقده الاتحاد المحلي بسبب "افتقاره للرؤية حول أداء ومستقبل المنتخب".

في المقابل، ترك سانتوش منصبه عقب خروج البرتغال من الدور ربع النهائي لكأس العالم على يد المغرب صفر-1.

واستلم سانتوش الادارة الفنية لمنتخب بلاده في أيلول/سبتمبر 2014 وقاده إلى التتويج بأول لقب كبير عندما ظفر بكأس أوروبا 2016، ثم فاز بدوري الأمم الأوروبية عام 2019.

ومع ذلك، شهدت الفترة التي قضاها في منصبه خروجا آخر في ثمن النهائي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس أوروبا 2020.