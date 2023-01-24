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ملبورن: حسمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مواجهة بين بطلتي غراندسلام سابقتين أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو، وبلغت الثلاثاء نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الاولى في مسيرتها، ولحق بها كارن خاتشانوف بعد انسحاب الاميركي سيباستيان كوردا بعد أن كان الروسي متقدمًا بمجموعتين و3 0 في الثالثة.

وتفوقت ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون العام الماضي، على أوستابينكو المتوجة برولان غاروس عام 2017 بنتيجة 6 2، 6 4.

وتلتقي الكازاخستانية المصنفة 25 عالميًا تاليًا مع الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة او البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المتوجة مرتين في ملبورن.

وسبق لريباكينا أن أقصت في الدور السابق المصنفة اولى عالميًا البولندية ايغا شفيونتيك التي كانت المرشحة الابرز لحصد اللقب.

قالت بعد فوزها الثلاثاء في مباراة استعرضت فيها قوتها على الارسال "أنا سعيدة للتواجد في نصف النهائي. الاجواء كانت رائعة" على ملعب رود لايفر أرينا.

وتابعت "بالطبع كنت متوترة، لاسيما في الشوط الاخير، كي أكون صريحة. ليس بقدر ما كنت متوترة قبل المباراة".

وتوقفت المواجهة قرابة نصف ساعة من أجل إغلاق السقف بسبب هطول الامطار.

ووضع خاتشانوف حدًا لمغامرة كوردا بتكرار إنجاز والده بفوزه عليه 7 6 (7/5)، 6 3، 3 0 قبل انسحاب الاخير لإصابة في معصم يده.

وتلقى كوردا العلاج في معصمه في المجموعة الثانية من المباراة قبل أن يضطر للانسحاب ليتبدد حلم التتويج في البطولة الاسترالية على غرار والد بيتر في 1998.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ خاتشانوف نصف نهائي أستراليا المفتوحة ليعادل أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى عندما وصل العام الماضي الى الدور ذاته في الولايات المتحدة المفتوحة قبل أن يسقط امام النروجي كاسبر رود.

أما كوردا (31 عالميًا) فقد فجر مفاجأة بإقصائه الروسي دانييل مدفيديف، وصيف النسختين السابقتين، في الدور الثالث وأقصى البولندي هوبرت هوركاش الحادي عشر عالميًا في ثمن النهائي بخمس مجموعات ليبلغ ابن الـ22 عامًا ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته.

قال الروسي المصنف العشرون عالميًا بعد فوزه "أعتقد أنه حتى مرحلة معينة كانت المباراة تنافسية جدًا وكانت هناك معركة جيدة".

وتابع "لقد تغلب على صديقي دانييل في ثلاث مجموعات وفاز بخمس مجموعات على هوركاش لذا كان يلعب بطريقة رائعة. فلنصفق له".