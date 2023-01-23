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ملبورن: خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات، نزهة سهلة أمام صاحب الأرض أليكس دي مينور وهزمه بثلاث مجموعات 6-2 و6-1 و6-2، الإثنين في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

وقال المصنف خامساً عالمياً بعد فوزه السهل على المصنف 22 عالمياً في ملعب رود ليفر أرينا في ساعتين وست دقائق "أردت الفوز بثلاث مجموعات. شعرت انها فرصتي للاستفادة. كرة المضرب رياضة سريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم".

وعن الاصابة في قدمه اليسرى، قال المصنف أول عالمياً سابقاً الذي لم يخسر في ملبورن منذ 2018 "لم أشعر بأي شيء اليوم (حيال الاصابة). كانت الأمور رائعة. فريقي الطبي قام بعمل رائع. لا اريد الاحتفال مبكرا، واعرف ان الامور قد تتغيّر بسرعة".

ويبحث اللاعب البالغ 35 عاماً عن لقبه الكبير الثاني والعشرين، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الإسباني رافايل نادال. وبحال تتويجه الاحد المقبل، سيعود إلى المركز الأول عالمياً للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو الماضي.

سيلاقي في ربع النهائي الروسي أندري روبليف المصنف خامساً والمتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولغر رونه. قال عن روبليف "فرض نفسه في الآونة الأخيرة. يملك قوة كبيرة في الارسال والكرات الأمامية. آمل في تحقيق نتيجة مماثلة".

وهذه المرة الـ54 يبلغ ربع نهائي البطولات الكبرى، بفارق أربع مرات عن السويسري المعتزل روجيه فيدرر.

وغاب ديوكوفيتش عن نسخة العام الماضي لعدم تلقيه لقاح مضاد لكوفيد-19، علماً أنه حصل على تأشيرة لدخول الاراضي الاسترالية، لكنه احتُجز في المطار لأيام عدة قبل ان يتم ترحيله.