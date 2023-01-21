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ملبورن: تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة خامسة الى الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، عقب فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز 6-2 و6-3، لتضرب موعدا ناريا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وهزمت اللاعبة البيلاروسية منافستها بسهولة نسبيًا لتعزز مكانتها كإحدى أبرز المرشحات للظفر باللقب في ملبورن.

وستواجه سابالينكا اختبارا لا يُستهان به امام بنتشيتش التي تغلبت بدورها على الايطالية كاميلا جيورجي على ملعب رود لايفر ارينا 6-2 و7-5.

وقالت سابالينكا انها ستسعى للتعامل مع الضربات القوية لمنافستها السويسرية وإرسالها الكبير.

وتوجهت الى المراسلين "يتعلق الامر بالقدم السريعة في الضربات القليلة الاولى. يجب ان اكون مثل النمر، جاهزة وابقى متواضعة ومستعدة للتحدي".

واحتاجت سابالينكا الى 74 دقيقة للفوز على زميلتها السابقة في الزوجي، ميرتنز، حيث فاز هذا الثنائي بخمسة القاب معًا، بما فيها بطولة استراليا المفتوحة عام 2021، لكنها اكدّت بأنّ المواجهة لم تكن سهلة كما بدت.

وأضافت "من الصعب حقًا اللعب ضدها بالتحديد. إنها لاعبة رائعة ومقاتلة مذهلة".

وتابعت "كنت أعلم أنها ستكون صعبة. أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من الحفاظ على تركيزي من البداية إلى النهاية للفوز بهذه المباراة لأنها لاعبة رائعة".

أداء رفيع

وتُقدم سابالينكا وبنتشيتش اداءً رفيعًا في البطولة الكبرى الاولى لهذا الموسم.

فازت كل من اللاعبَتين بالدورتين اللتين أقيمتا في اديلايد هذا الشهر، كما انهما لم تخسرا اي مجموعة في ملبورن، وتملكان سلسلة من سبع مباريات بلا خسارة.

غير أنّ احداهما ستسلم بخسارتها الاولى منذ مدة لحجز مكان في الدور ربع النهائي.

وقالت بنتشيتش التي تطمح لأن تصبح ثاني امرأة سويسرية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة بعد مارتينا هينغيس الفائزة في اعوام 1997 و1998 و1999 "سابالينكا لاعبة شرسة للغاية ولديها الكثير من القوة".

بنتشيتش، التي عادت الأسبوع الماضي إلى المراكز العشرة الاوائل في العالم لأول مرة منذ 2021، كان الى جانبها مدرب سابالينكا السابق الروسي ديمتري تورسونوف في مواجهة الدور الرابع.

ونوّهت بنتشيتش "كان ديمتري مدربها من قبل، لذا يمكنه مساعدتي كثيرًا. أتمنى ذلك".

فازت التشيكية بليسكوفا

ومن جهة أخرى، فازت التشيكية كارولينا بليسكوفا الـ 31 على الروسية فارفارا غراتشيفا الـ 97 بنتيجة 6-4 و6-2.

ومنذ بلوغها الدور نصف النهائي في ملبورن عام 2019 لم تتخط بليسكوفا الدور الثالث على الإطلاق.

وستواجه في الدور المقبل نظيرتها الصينية زهانغ شواي الفائزة على الاميركية كايتي فولينتس 6-3 و6-2.

وبلغت أيضاً الكرواتية دونا فيكيتش الـ 64 الدور الرابع بفوزها على الاسبانية نوريا باريزاس 6-2 و6-2.

وستواجه الكرواتية منافستها التشيكية ليندا فروهفيرتوفا الـ 82 والفائزة على مواطنتها ماركيتا فوندروسوفا 7-5، 2-6 و6-2.