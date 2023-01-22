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باريس : أقصيت المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك الأحد من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون، فيما نجا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الرابع عالميًا، أمام الايطالي يانيك سينر وفاز عليه بمباراة من خمس مجموعات ليعبر الى ربع النهائي في يوم استمر فيه سقوط المصنفين.

وتفوقت ريباكينا، المصنفة 25 عالميًا، على بطلة رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي 6 4، 6 4 حارمة البولندية من مسعاها للقب أول في ملبورن.

وتلتقي تاليًا مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان غاروس 2017، التي حققت مفاجأة أخرى بإسقاطها الاميركية كوكو غوف السابعة عالميًا 7 5، 6 3.

قالت ريباكينا بعد الفوز "إذا ألعب (دائمًا) كما لعبت هذا الاسبوع وإذا حصل ذلك بانتظام، بالطبع سأقول إنه بإمكاني أن أكون الاولى عالميًا".

وتابعت "بإمكاني الفوز على أي لاعبة".

من جهتها، أكدت شفيونتيك المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى أن "إيلينا كانت الاكثر صلابة. هي من وضعت الضغط الاكبر منذ بداية المباراة وفعلت ذلك بشكل جيد".

وتابعت "إذا أردت الفوز ببطولة عليك أن تكون أفضل من الجميع، وهي كانت أفضل اليوم".

وبكت غوف البالغة 18 عامًا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة وقالت "عندما تواجه لاعبة مثلها تلعب بشكل جيد حقًا، يبدو وكأنك عاجز عن القيام بأي شيء... أشعر أن الامر قاس. هو محبط بعض الشيء".

ومع خروج شفيونتيك، وقبلها المصنفة ثانية التونسية أنس جابر، تبدو الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميًا اللاعبة الاكثر تألقًا مؤخرًا وبلغت ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 بنتيجة 7 5، 6 2.

لم يسبق لبيغولا أن تجاوزت الدو ربع النهائي في بطولة كبرى وستحاول تحقيق ذلك أول مرة عندما تلعب تاليًا مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، البطلة في ملبورن مرتين، أو الصينية لين جو اللتين تلتقيان لاحقًا.

لكن الاميركية حذرت بعد الفوز من أن "الطريق لا يزال طويلا" للفوز بأول لقب كبير وقالت "أنظر في النتائج، ولا يزال هناك يلينا التي فازت بفرنسا المفتوحة. هناك ريباكينا بطلة ويمبلدون العام الماضي. فيكا التي تلعب جيدًا هنا وكارولين (غارسيا الفرنسية) التي فازت بالبطولة الختامية" الموسم الماضي.

وتابعت "هذا لا يُشعرني حقًا اني المصنقة الاعلى المتبقية، حتى ولو أني أعتقد أنه إحصاء جميل. أشعر أن الطريق لا يزال طويلا صراحة".

تسيتسيباس ينجو وسقوط المصنفين

ونجح تسيتسيباس في بلوغ الدور ربع النهائي في ملبورن للعام الثالث تواليًا بعد أن أحبط عودة ممكنة من سينر بفوزه على المصنف السادس عشر عالميًا 6 4، 6 4، 3 6، 4 6، 6 3.

ولا يزال اليوناني يبحث عن لقب كبير أول بعد أن بلغ نهائي غراندسلام مرة واحدة في رولان غاروس 2021 عندما أهدر تقدمًا بمجموعتين امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويُعتبر تسيتسيباس أعلى مصنف لا يزال في المنافسة بغياب الاسباني الاول كارلوس ألكاراس وخروج كل من مواطنه رافايل نادال الثاني والنروجي كاسبر رود الثالث.

قال تسيتسيباس بعد الفوز بعد أربع ساعات على ملعب رود لايفر أرينا "كانت مباراة طويلة. شعرت انني قضيت عقدًا من الزمن على ارض الملعب...يا لها من ليلة".

وتابع "لعبت ضد منافس رائع الليلة. لعب بطريقة مذهلة في المجموعتين الثالثة والرابعة...بقيت هادئًا كما كان يفعل السيد رود لايفر (الاسترالي الحاضر في المدرجات) في أيامه"، مضيفًا "أشعر ان وجهي يحترق من الجهود التي قمت بها اليوم".

ومني سينر بخيبة قاسية أخرى بعد أن سقط أيضًا بخمس مجموعات في ربع نهائي الولايات المتحدة المفتوحة أمام ألكاراس العام الماضي بعد 5 ساعات و15 دقيقة في إحدى أجمل المباريات على الاطلاق، في طريق الاسباني الى اللقب.

يلتقي تسيتسيباس تاليًا مع التشيكي ييري ليهيتشكا الذي أطاح الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السابع عالميًا 6 4، 3 6، 6 7 (2/7)، 6 7 (3/7) في يوم تواصل فيه سقوط المصنفين.

كما خرج البولندي هوبرت هوركاش (11 عالميًا)، لكن سقوطه لم يكن مفاجأة كبيرة ربما بعد أن حدث على يد الاميركي المتألق مؤخرًا سيباستيان كوردا في مباراة ماراتونية 3 6، 6 3، 6 2، 1 6، 6 7 (7/10) ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته.

وسبق لكوردا أن أطاح الروسي دانييل مدفيديف، وصيف النسختين السابقتين، من الدور الثالث.

وبلغ كوردا، المصنف 31 عالميًا، نهائي دورة أديلايد منذ أسبوعين وأتيحت له فرصة حسم اللقب امام ديوكوفيتش قبل أن يعود الاخير ليخطف المباراة.

ويأمل كوردا السير على خطى والده بيتر الذي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1998.