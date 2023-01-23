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ملبورن: عاد الروسي أندري روبليف، المصنف سادساً عالمياً، من بعيد، فانقذ كرتين حاسمتين قبل التفوّق بعد مباراة ماراثونية على الدنماركي الشاب هولغر رونه 6 3 و3 6 و6 3 و4 6 و7 6 (11 9) الإثنين في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف في معركة بين مصنفين سابقين في المركز الأول لدى الناشئين، ارتدت صدة روبليف من الشبكة وهبطت على بعد سنتيمترات من ملعب رونه (19 عاماً) المصنف عاشراً في العالم، فارتمى روبليف أرضا محتفلا بالفوز.

ويلتقي روبليف (25 عاماً) المتأهل إلى ربع النهائي على غرار 2020 وللمرة السابعة في البطولات الكبرى، الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس والأسترالي أليكس دي مينور (24). ويعاني ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات في أولى البطولات الاربع الكبرى، من اصابة عضلية بفخذه.

ورغم احرازه لقب 13 دورة لدى المحترفين، إلا ان روبليف لم يتجاوز في مسيرته ربع النهائي "لم أكن اعتقد انه بمقدوري الفوز في سيناريوهات كهذه، وهذه أول مرة في حياتي أفوز في مواجهة مماثلة للتأهل إلى ربع النهائي".