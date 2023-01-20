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ملبورن: تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف رابعاً عالمياً، بسهولة إلى ثمن نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه على الهولندي تالون غرييكسبور 6-2 و7-6 (7-5) و6-3 الجمعة.

قال تسيتسيباس، المصنف ثالثاً في البطولة، عقب فوزه على المصنف 63 عالمياً "لم نتبادل الكرات كثيراً خلال إرسالي وهذا ما ساعدني".

وبلغ تسيتسيباس المربع الذهبي في أستراليا ثلاث مرات (2019 و2021 و2022)، علماً انه خاض النهائي الكبير الوحيد في مسيرته في رولان غاروس 2021 حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وضرب اليوناني موعداً مع الإيطالي يانيك سينر السادس عشر والذي يعرفه جيداً اذ سبق له أن فاز عليه في الدور ربع النهائي في ملبورن العام الماضي.

وبخلاف تسيتسيباس، احتاج سينر إلى بذل جهود مضاعفة وقلب تخلفه بمجموعتين أمام المجري المجري مارتون فوتشوفيتش (78) إلى فوز مستحق 4-6 و4-6 و6-1 و6-2 و6-صفر.

قال سينر "لعب بشكل جيد للغاية في أول مجموعتين، في حين لم ألعب بأسلوب تكتيكي صحيح. كان عليّ تغيير ذلك قليلاً"، مشيراً إلى قوته البدنية "حتّى النهاية".

وفرض الإيطالي نفسه بين أفضل اللاعبين العام الماضي بوصوله إلى ربع نهائي ملبورن وويمبلدون والولايات المتحدة.

نيشيوكا يثأر لنادال

في المقابل، ثأر الياباني يوشيهيتو نيشيوكا للاسباني المخضرم رافايل نادال بفوزه على مقصيه في مفاجأة مدوية الأميركي ماكنزي ماكدونالد 7-6 (8-6) و6-3 و6-2.

وبات نيشيوكا (27 عاماً) ثالث ياباني يحرز 100 فوز في دورات كرة المضرب، خلف كي نيشيكوري (431) وتشيزو ماتسوكا (148).

كما انضم نيشيوكا، المصنف 31 في البطولة، إلى مواطنيه ببلوغه الدور الرابع من بطولة غراند سلام، حيث يتصدر نيشيكوري القائمة في 22 مناسبة مقابل مرة واحد لماتسوكا.

ويلتقي نيشيوكا، المتوج بلقبه الثاني في مسيرته العام الماضي في سيول، مع الأميركي فرانسيس تيافو السادس عشر أو الروسي كارن خاتشانوف الثامن عشر لمقعد في ربع النهائي.

وفاز البلجيكي فيليكس أوجيه-ألياسيم السادس على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو الثامن عشر 6-1 و3-6 و6-1 و6-4.