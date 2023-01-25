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مدريد : قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الأربعاء إن لاعبي خط الوسط المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس ما زالا يلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيلة النادي الملكي، رغم استبعاده لهما نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2 صفر الأحد وجلس الثنائي مودريتش وكروس على دكة البدلاء، حيث دفع أنشيلوتي بالفرنسي إدواردو كامافينغا وداني سيبايوس مكانهما، قبل أن يشركهما في الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيل الألماني للهدف الثاني.

ويواجه مودريتش (37 عامًا) وكروس (33 عامًا) اللذان ينتهي عقدهما في نهاية الموسم، منافسة شديدة هذا الموسم، حيث أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية.

وقال أنشيلوتي للصحافيين عشية استضافة الجار أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك الخميس "إنهما محترفان ويفهمان ما يعنيه هذا النادي".

وأضاف "إنهما يعرفان جودة التشكيلة التي نملكها ولا أعتقد أنني مضطر لشرح أي شيء. لقد تحدثنا منذ بداية الموسم حول هذا الموضوع، إنها لحظة انتقالية ويجب على الجميع فهمها، اللاعبون الشباب والمخضرمون".

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في 2012، وكروس في 2014 وشكلا معًا جزءًا أساسيًا من نجاحات الفريق.

فازا بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا معًا، من بين ألقاب أخرى.

شكلا حتى هذا الموسم خط وسط مذهل مع البرازيلي كازيميرو، لكن الأخير انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي أواخر الصيف الماضي، حيث شغل الفرنسي أوريليان تشواميني مركزه هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي إنه على الرغم من استبعاد مودريتش وكروس من مواجهة أتلتيك، فإنهما سيظلان يلعبان دورًا أساسيًا في ريال مدريد.

وأضاف "بالطبع يمكنهم اللعب معًا، إنهما يتألقان هذا الموسم وكانا أساسيين، وسيظلان كذلك".

واعترف أنشيلوتي بأن أحد خياراته في خط الوسط الدولي الأوروغوياني فيدي فالفيردي، لم ينجح في استعادة أفضل مستوياته التي ظهر بها قبل كأس العالم.

قدم الأوروغوياني أداءً مذهلاً في النصف الأول من الموسم لكنه حاليا يكافح من أجل العودة إلى تلك المستويات المرتفعة.

وقال أنشيلوتي: "إنه ليس في أفضل مستوياته، إنه يتحسن، إنه يتطور ولكن ليس كما كان الحال في النصف الأول من الموسم، أعتقد أن هذا طبيعي بالنظر إلى كأس العالم".