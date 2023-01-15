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الرياض: توج برشلونة بطلا للكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 الاحد على استاد الملك فهد في الرياض.

واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ ان تولى الاشراف عليه نجمه السابق تشافي.

كما انه اللقب الرابع عشر لبرشلونة في هذه الكأس وهو رقم قياسي. وكانت المرة الاخيرة التي توج فيها برشلونة بهذا اللقب عام 2018 بقيادة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالتغلب على اشبيلية 2-1.

في المقابل فاز بها ريال مدريد عامي 2020 و2022.

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجماً للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).

الطرف الأفضل

كان برشلونة الذي يتصدر بطولة إسبانيا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الطرف الأفضل معظم فترات المباراة حتى أن ريال لم يسدد بين الخشبات الثلاث حتى الدقيقة 70.

وكانت الفرصة الخطرة الأولى لبرشلونة عبر هدافه ليفاندوفسكي لكن حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا ارتمى على تسديدته الزاحفة فابعدها اصطدمت بالقائم وخرجت.

لكن غافي افتتح التسجيل اثر تمريرة متقنة من ليفاندوفسكي داخل المنطقة بعد تمريرة أمامية من سيرجيو بوسكيتس ليسددها داخل الشباك.

ثم ردّ غافي الجميل للبولندي فمرر له كرة رائعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليعزز الأخير تقدم فريقه.

وتابع برشلونة افضليته في الشوط الثاني وحسم النتيجة نهائياً في صالحه عندما سجل له بيدري مستثمراً كرة عرضية من غافي قبل النهاية بـ21 دقيقة.

وكانت أول فرصة حقيقية لريال مدريد عندما تصدى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن لكرة قوية سددها مواطنه توني كروس (70)، ثم أخرى للبرازيلي رودريغو.

ورد بنزيمة صاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 2022 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل بهدف شرفي.