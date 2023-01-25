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لندن: ستُحسم مباريات فئة زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لصالح الثنائي الذي يحقق مجموعتين من ثلاث ممكنة بدلا من ثلاث في خمس ممكنة اعتبارًا من العام الحالي، وفق ما أعلن نادي عموم إنكلترا الاربعاء.

لا تزال ويمبلدون البطولة الوحيدة بين البطولات الكبرى التي تعتمد نظام ثلاث مجموعات من خمس ممكنة لزوجي الرجال، لكن اعتبارًا من العام الحالي ستلحق بأستراليا المفتوحة ورولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

انتُقد هذا النظام كونه يحد من مشاركة متخصصي منافسات الفردي في الزوجي، خوفًا من الارهاق البدني والاصابات.

قال المنظمون في بيان "اتُخذ القرار بعد مشاورات واسعة النطاق، والتغيير يجعل ويمبلدون متماشية مع بطولات الغراندسلام الأخرى".

وتابع "سيوفر هذا التغيير قدرًا أكبر من اليقين عند جدولة المباريات خلال البطولة ونأمل أن يشجع ذلك المزيد من اللاعبين على المشاركة في مباريات الزوجي في ويمبلدون".