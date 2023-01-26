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برشلونة : تأهل برشلونة الى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 1 0 على ضيفه ريال سوسييداد الاربعاء بهدف الفرنسي عثمان ديمبيليه.

ولعب النادي الباسكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد مباشر لبرايس منديس بعد أن دهس على قدم سيرجيو بوسكيتس.

واستفاد برشلونة في يوم عيد ميلاد مدربه تشافي هرنانديس الـ43، من النقص العددي مع انطلاق الشوط الثاني وسجل ديمبيليه هدف المباراة الوحيد بعدما توغل الى داخل المنطقة عن الجهة اليمنى وسدد كرة جميلة في الزاوية الضيقة القريبة (52).

وأحكم النادي الكاتالوني، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (31)، آخرها 2021، سيطرته على المباراة من دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.

وأنقذ الحارس الالماني مارك أندريه تير شتيغن برشلونة من اللجوء الى التمديد بعد أن قام بتصد هائل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتسديدة البديل جون أندر أولاساغاتي.

لم يرتق سوسييداد الذي افتقد الى صانع الالعاب دافيد سيلفا وميكيل ميرينو للاصابة، الى المستوى الذي مكنه من احتلال المركز الثالث في الدوري هذا الموسم وحقق سلسلة من سبعة انتصارات تواليًا في كل المسابقات، قبل أن ينهيها برشلونة الاربعاء.

وواجه مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجددًا الحكم جيل مانسانو الذي تعرض لصافرات الاستهجان في ملعب كامب تو، بعد أن منحه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، ما أدى إلى إيقاف البولندي لثلاث مباريات وهي عقوبة لا يزال يطبقها في الدوري الذي يتصدره الكاتالوني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني.