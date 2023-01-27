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امستردام: أقال نادي أياكس أمستردام الجمعة مدربه ألفريد شرويدر غداة تعادله في عقر داره أمام فولندام المهدد بالهبوط 1-1، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويحتل أياكس، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 34 نقطة متأخراً بفارق 7 نقاط عن فينورد المتصدر.

قال إدوين فان در سار الرئيس التنفيذي لأياكس للموقع الرسمي للنادي "هو قرار مؤلم لكنه ضروري. بصرف النظر عن البداية الجيدة للموسم أهدرنا الكثير من النقاط من دون مبرر".

وتابع "لقد منحنا ألفريد الوقت وثقتنا لتغيير الطريقة التي كانت تسير بها الأمور" ولكن "اتضح لنا أنه لا يستطيع تغيير مسار الأمور".

ولم يذق أياكس طعم الفوز في الدوري منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر، في حين ترافق الفشل المحلي مع الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم شرويدر (50 عاماً) إلى أياكس قادماً من بروج البلجيكي في الصيف الماضي، ليحل بدلاً من إريك تن هاغ المغادر إلى مانشستر يونايتد الانكليزي.

ويمر أياكس بموسم انتقالي بعد فترة انتقالات صيفية مضطربة شهدت بيع النادي للاعبين بحوالى 200 مليون يورو وتعزيزه بما يزيد قليلاً عن نصف العائدات.