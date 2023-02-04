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ميامي: طلب النجم كايري إرفينغ من فريقه بروكلين نتس الرحيل بصفقة تبادل، حسب ما كشف تقرير في "ذي أتلتيك"، نقلاً عن مصادر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال التقرير إن إرفينغ أبلغ الفريق بأنه يرغب في الانتقال قبل الموعد النهائي لاغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس أو أنه سيغادر كلاعب حرّ في تموز/يوليو المقبل.

واختير إرفينغ للمشاركة في مباراة كل النجوم الاستعراضية للمرة الثامنة، بعد أن بلغ متوسطه هذا الموسم 27.1 نقطة و5.1 متابعات و5.2 تمريرات حاسمة.

ويخوض صانع الالعاب (30 عامًا)، والذي صنع اسمه بشكل خاص مع كليفلاند كافالييرز، موسمه الرابع في صفوف نتس بعد انضمامه من بوسطن سلتيكس.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوقف إرفينغ ثماني مباريات بعد أن أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بفيلم معاد للسامية جدلا واسعًا.

وقال التقرير إن إرفينغ رفض أخيرًا عرضًا لتجديد عقده من نتس وأن لوس أنجليس ليكرز وفينيكس صنز ودالاس مافريكس قد تكون وجهات محتملة له.