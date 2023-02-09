قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ميلانو: يستضيف يوفنتوس نظيره فيورنتينا الأحد في واحدة من أكثر المباريات عداوة في كرة القدم الإيطالية، لكن الانظار تتجه مجددًا الى الامور خارج المستطيل الاخضر في ظل معاناة البيانكونيري هذا الموسم، على غرار ميلان الجريح في الفترة الاخيرة الذي يفتتح المرحلة الثانية والعشرين الجمعة أمام ضيفه تورينو.

عاد يوفنتوس الى النصف الاعلى من جدول ترتيب الدوري (المركز العاشر) بعد فوزه على مضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، بثنائية الصربي العائد من الاصابة دوشان فلاهوفيتش الذي سجل للمرة الاولى مع فريقه منذ منتصف تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

لكن موسم النادي بات في خطر شديد بعدما حُسِمَ من رصيده 15 نقطة لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين، ويقبع على بُعد 13 نقطة من مراكز دوري أبطال أوروبا.

استأنف فريق "السيدة العجوز" الحكم أمام أعلى محكمة رياضية في إيطاليا (اللجنة الأولمبية)، بينما ينتظر أيضًا جلسة استماع أولية الشهر المقبل ستقرر ما إذا كان النادي وقيادته السابقة سيواجهان محاكمة جنائية منفصلة عن جرائم المحاسبة.

ويثيران التحقيقان غضب الجمهور بعد نشر مقطع فيديو من عام 2019 الإثنين قال فيه تشيرو سانتورييلو، أحد المدعين العامين الثلاثة الذين يترأسون التحقيق الجنائي في تورينو، إنه من مشجعي نابولي و"أكره يوفنتوس".

كما تم الكشف عن منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في 2021 من أحد أعضاء محكمة اللجنة الاولمبية الايطالية الذي من غير المتوقع أن يحكم في استئناف يوفنتوس ضد خصم النقاط ينتقد النادي ورئيسه السابق أندريا أنييلي في أعقاب إطلاق الدوري السوبر الاوروبي الجدلي.

قبل مباراة ساليرنيتانا الثلاثاء، طالب فرانتشيسكو كالفو، أحد المسؤولين الجدد في يوفنتوس، بـ"احترام" النادي، لكنه لم يشن هجومًا على سانتورييلو، وهو خبير محترم في الجرائم المالية في وحدة التحقيق في مكافحة المافيا في تورينو.

قال كالفو لشبكة البث التدفقي دازون "يمكن للتعليقات التي تتم إزالتها من سياقها الصحيح أن تأخذ معنى مختلفًا لما تحتويه. هذا ينطبق أيضًا على يوفنتوس وجميع الأشخاص المشاركين في التحقيق".

كابوس ميلان

من جهته، يعيش ميلان الذي بقي لفترة في الوصافة، كابوسًا في الآونة الاخيرة بعد أن خسر مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري، آخرها ضد غريمه الازلي إنتر صفر 1، سبقها تعادلان، بالاضافة الى خروجه من الكأس، ويعود فوزه الاخير والوحيد في 2023 الى الرابع من الشهر الفائت ضد ساليرنيتانا.

يقبع "روسونيري" في المركز السادس، متأخراً بفارق بنقطة واحدة عن لاتسيو الرابع في ظل منافسة محتدمة على المراكز المؤهلة لدوري الابطال، إذ تفصل خمس نقاط فقط بين المركزين الثاني والسادس، فيما يحلّق نابولي منفرداً في الصدارة.

يستضيف نابولي، الباحث عن لقب أول في "سيري أ" منذ 1990، كريمونيزي الاحد واضعاً نصب عينيه هدفين، الاول الثأر من خروجه المفاجئ على يد متذيل الدوري من ثمن نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح منتصف الشهر الفائت، والابقاء على فارق 13 نقطة في الصدارة، أو أكثر في حال فوزه وتعثر إنتر الثاني.

لكن إنتر يمر بفترة جيدة بعد تأهله الى نصف نهائي الكأس لمواجهة يوفنتوس، وفوزه على ميلان في الكأس السوبر في السعودية ومن ثم الاسبوع الماضي في الدوري، ومن غير المتوقع أن يواجه صعوبة أمام مضيفه سمبدوريا الجريح في ختام المرحلة الاثنين.

أمام سمبدوريا، وصيف القاع، حتى 16 شباط/فبراير لتسديد 11 مليون يورو من مدفوعات الرواتب المستحقة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، أو سيكون تحت خطر حسم نقطتين من رصيده وبالتالي تصعيب مهمة البقاء.

لاعب تحت المجهر: فلاهوفيتش

بدا المهاجم الصربي في حالة جيدة عندما سجل هدفين في ساليرنيتانا، وهو مؤشر غير جيد لفريقه السابق فيورنتينا الذي قد يلعب "خائنان" ضده الأحد.

من المتوقع أن يلعب كل من فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا أساسيين على أليانز ستاديوم في تورينو، وسيحرص الأول على زيادة رصيده في الدوري الى أكثر من ثمانية أهداف بمساعدة زميله السابق في فيولا.

واشتدت المنافسة بين الفريقين في نهائيات الكأس الجدلية وفي سوق الانتقالات. وعادة ما توصف الجماهير اللاعب الذي ينتقل من ناد إلى آخر، خاصة من فلورنتسا إلى تورينو، بالـ "خائن".