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لوس أنجليس: أنهى لوس أنجليس ليكرز، بغياب نجمه ليبرون جيمس المصاب، سلسلة من ثلاث هزائم، بفوزه على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، 109 103 في سان فرانسيسكو السبت.

وكان دينيس شرودر أفضل المسجلين لدى ليكرز برصيد 26 نقطة، فيما أحرز الياباني روي هاتشيمورا 16 نقطة، ودانجيلو راسل الوافد الجديد بصفقة اللحظات الأخيرة 15 نقطة مع خمس متابعات وست تمريرات حاسمة. أما أنتوني ديفيس فكانت وتيرته هادئة في التسجيل مع 13 نقطة.

وفقدت المباراة بعضاً من بريقها بغياب جيمس الذي يعاني من ألم في الكاحل بعد أقل من أسبوع من دخوله التاريخ كأفضل المسجلين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، وغياب نجم ووريرز المصاب أيضاً ستيفن كوري.

وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز 97 89، أتلانتا هوكس على سان انتونيو سبيرز 125 106، نيويورك نيكس على يوتا جاز 126 120، وساكرامنتو كينغز على دالاس مافريكس 133 128 بعد التمديد.