قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



مانشستر (المملكة المتحدة): قدّم المدرّب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي اعتذاراً علنياً إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد الثلاثاء، حيال التعليقات التي صدرت في أعقاب اتهام "سيتيزنس" بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية من قبل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقد يواجه سيتي الذي استحوذت عليه مجموعة ابوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عقوبة حسم نقاط من رصيده أو حتى الهبوط من البريميرليغ في حال ثبتت إدانته من قبل لجنة مستقلة بارتكاب الانتهاكات المزعومة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وفي العام 2014 وفي المرحلة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، انزلق جيرارد على ملعب "أنفيلد" في لقطة أيقونية استغلها حينها المهاجم السنغالي ديمبا با، ليخسر ليفربول 2-صفر، ما فتح الباب أمام سيتي للفوز باللقب، قبل عامين من وصول غوارديولا.

وقال الإسباني في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان الاتهامات "لا أعرف ما إذا كنا مسؤولين عن انزلاق ستيفن جيرارد".

ورغم ذلك، قال غوارديولا إنه منذ ذلك الحين كان على اتصال بمدرب أستون فيلا السابق لتقديم اعتذاره.

من أفضل اللاعبين

ويُعتبر جيرارد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول رغم فشله في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال غوارديولا "أعتذر لستيفن جيرارد عن تعليقاتي غير الضرورية والغبية التي قلتها عنه في المرة الماضية".

وأضاف "إنه يعرف مدى إعجابي به لما فعله في البلد الذي أعيش فيه. لقد دافعت عن فريقي لكنني لم أمثل فريقي جيداً بتعليقاتي الغبية. أشعر بالخجل".

وتابع "لقد اعتذرت له بشكل خاص ولكن، مثل التعليق العلني، يجب أن يكون اعتذاري علنياً أيضاً".