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لندن: مدّد تشلسي الإنكليزي عقد مدافعه المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا حتى نهاية موسم 2023 2024، بحسب ما أعلن الجمعة.

رغم انفاقه نحو 600 مليون دولار أميركي على لاعبين جدد هذا الموسم، بقي سيلفا حاجة ضرورية لفريق غرب لندن.

قال سيلفا (38 عاماً) الذي انضم للـ"بلوز" في صفقة قصيرة عام 2020 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي "أنا سعيد لمواصلة مشواري مع البلوز".

تابع "عندما وقعت على عقدي الأول هنا، كان فقط لمدة سنة واحدة. دخلت الآن في الرابعة. لم أكن أتخيّل ذلك. لكنها لحظة رائعة حقاً بأن أوقع وابقى مع تشلسي".

وتعرّض مالكو النادي اللندني إلى انتقادات بسبب نهجهم غير المدروس في سوق الانتقالات، في الموسم الأول مع الفريق.

أشادوا بخبرة وقيادة سيلفا الذي يكمل المواهب الشابة التي وقعوا معها لأمد طويل.