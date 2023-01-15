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باريس: بات نادي تشلسي الانكليزي "قريبًا جدًا" من إتمام صفقة انتقال المهاجم الدولي الاوكراني الشاب ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك، وفق ما أعلن الاخير السبت.

وكتب النادي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "تناقش رئيس نادي شاختار رينات أحمدوف ومالك تشلسي بالشراكة بهداد إقبالي في صفقة انتقال ميخايلو مودريك الى تشلسي اليوم".

وتابع "الطرفان قريبان جدًا من التوصل الى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الى النادي".

سجل مودريك البالغ 22 عامًا سبعة أهداف في الدوري الاوكراني هذا الموسم.

وأشارت تقارير إنكليزية الى أن الصفقة ستبلغ قرابة 100 مليون يورو.

يعاني النادي اللندني محليًا، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 19 نقطة من غريمه وجاره أرسنال المتصدر و10 نقاط عن المركز الرابع.

وكانت الخسارة أمام فولهام الخميس في الدوري السابعة في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات.