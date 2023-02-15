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الدوحة: استهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا حملة الدفاع عن لقبها بطلة لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب، عندما تغلبت على الأميركية دانييل كولينز 6 صفر و6 1 الأربعاء في الدور الثاني.

واحتاجت شفيونتيك التي أعفيت من خوض الدور الأولعلى غرار المصنفات الأربع الأوليات، إلى 53 دقيقة للتخلص من عقبة كولينز.

وقالت شفيونتيك التي بدأت الموسم الماضي سلسلة انتصاراتها الـ37 المتتالية في الدوحة "شعرت بثقة كبيرة".

وأضافت "أنا سعيدة لأنني كنت مركزة جدا من البداية حتى النهاية ومنضبطة بالخطط التكتيكية. لم أسمح حقًا لدانييل بالدخول في أجواء المباراة. أردت أن أكون قتالية".

وضربت البولندية موعدا قويا في ربع النهائي مع السويسرية بيليندا بنتشيتش السابعة والتي أطاحت بالبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بطلة نسختي 2012 و2013، من الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 1 6 و7 6 (7 4) و6 4.

وعززت بنتشيتش صدارة اللاعبات الأكثر انتصارا هذا العام بفوزها الرابع عشر موسعة الفارق إلى ثلاثة انتصارات عن بطلة أستراليا المفتوحة البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بمبارياتها الـ11 الأولى في 2023.



بنتشيتش

وكانت بنتشيتش توجت الأحد بلقب دورة أبوظبي على حساب الروسية ليودميلا سامسونوفا، محققة لقبها الثاني هذا العام بعد الأول في أديلاييد الأسترالية الشهر الماضي.

ولم تكن حال التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بلقب الدورة القطرية مرتين عامي 2018 و2021، افضل من أزارنكا وخرجت على يد الأميركية كوكو غوف الرابع بخسارتها أمامها 3 6 و6 7 (6 8).

وتلتقي غوف في ربع النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة والفائزة على الأميركية الأخرى صوفيا كينين 6 2 و7 5.

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الثانية واليونانية ماريا ساكّاري الخامسة بفوز الأولى على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6 2 و2 6 و7 5، والثانية على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 3 و6 2.