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روما: واصل نابولي الغريد خارج السرب والزحف نحو لقبه الأول منذ عام 1990 بفوزه على مضيفه ساسوولو 2 صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ويدين فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزه الى الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 12 و33.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يمنح فيها الثنائي "كفارا" وأوسيمهن التقدم لنابولي، حيث منحه الجورجي التقدم في المباراتين ضد سبيتسيا وكريمونيزي (نتيجة واحدة 3 صفر) وأضاف النيجيري ثنائية في المباراة الاولى وسجل الثاني في الثانية قبل أن يضيف المقدوني الشمالي إليف إلماس الثالث.

ورفع "كفارا" الذي احتفل الأحد الماضي بعيد ميلاده الثاني والعشرين رصيده الى 10 أهداف مع 11 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها حتى الآن في موسمه الأول في "سيري أ" و12 مع 14 تمريرة حاسمة في 24 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وعزز أوسيمهن صدارته لترتيب الهدافين بهدفه الثامن عشر في 19 مباراة.

وهو الفوز الـ20 لنابولي هذا الموسم والسابع تواليا منذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام إنتر صفر 1 في المرحلة السادسة عشرة، فعزز صدارته برصيد 62 نقطة بفارق 18 نقطة مؤقتا أمام أقرب مطارديه إنتر ميلان بطل الموسم قبل الماضي والذي يستضيف أودينيزي السبت.

ويقدّم النادي الجنوبي أداء رائعاً هذا الموسم في سعيه المستمر للفوز بلقبه الثالث في "سيري أ" والأول منذ العام 1990 حين قاده الراحل الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1987.

واستعد نابولي جيدا لرحلته إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لمواجهة أينتراخت فرانكفورت في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل توقفت صحوة ساسوولو في الآونة الأخيرة ومني بخسارته الاولى في مبارياته الخمس الاخيرة بعد انتصارين مدويين على ميلان وأتالانتا برغامو وتعادلين مع مونتسا وأودينيزي، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونجح كفاراتسخيليا في منح التقدم لنابولي عندما تلقى كرة من المدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا في منتصف الملعب فانطلق بمجهود فردي رائع متلاعبا باكثر من لاعب حتى مشارف المنطقة وسددها زاحفة على يمين الحارس أندريا كونسيلي (12).

وكاد ساسوولو يدرك التعادل عبر لاعب الوسط الفرنسي أرمان لوريينتيه بتسديدة من مسافة قريبة ارتدت من القائم الايمن للحارس أليكس ميريت وأبعدها الدفاع (14).

وحرم القائم الأيمن الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن من تسجيل الهدف الثاني عندما رد تسديدته الزاحفة بعد مجهود فردي داخل المنطقة (27).

ونجح أوسيمهن في هز الشباك بعد خمس دقائق عندما تلقى كرة داخل الدفاع داخل المنطقة وتخلص من مدافعين وسددها قوية رائعة بيمناه من زاوية صعبة وأسكنها داخل المرمى (33).

وكاد أوسيمهن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما طار برأسه لتمريرة رائعة بخارج القدم اليمنى لكفارا لكنها مرت بجوار القائم الايسر (36).

وسجل لوريينتيه هدفا لساسوولو في الدقيقة 41 ألغي بداعي التسلل على مواطنه غريغوار ديفريل.

وسجل الارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو، بديل أوسيمهن هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ألغي بداعي التسلل.

ويلعب السبت أيضا، سمبدوريا مع بولونيا، ومونتسا مع ميلان.