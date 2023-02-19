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ام درمان (السودان): كرّس الهلال السوداني عقدة ملعبه "الجوهرة الزرقاء" لضيفه الأهلي المصري، بفوزه عليه 1-صفر السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

في المقابل، أضحى كل من الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي على مشارف الدور ربع النهائي بعدما حقق الأول فوزاً عريضاً على مضيفه سيمبا التنزاني 3-صفر، والثاني على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف.

وفي المباراة الأولى، فشل الأهلي في تحقيق الفوز على الهلال طوال 6 مباريات خاضها على ملعب الأخير، فيما حقّق الهلال الفوز الأول له على الاهلي منذ 16 عاماً، عقب انتصاره في 2007 بثلاثية نظيفة في دور المجموعات أيضاً.

ويدين الهلال بانتصاره المهم إلى الكونغولي ماكابي ليليبو الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، ليرفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بست نقاط، فيما حلّ الأهلي ثالثاً بلا نقاط، وله مباراة مؤجلة مع كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب بفارق الأهداف.

ولم يقدم الفريقان المستوى المطلوب، إذ انحصر اللعب في غالبية الوقت بمنتصف الملعب، واصطدمت أفضلية الفريق الزائر بالتنظيم الدفاعي لأصحاب الأرض.

ندرت الخطورة على المرميين باستثناء هجمة منظمة للأهلي (6)، عندما مرر أحمد عبد القادر خلف دفاع الهلال لحمدي فتحي، فأرسلها عرضية متقنة لتجد حسين الشحات الخالي من الرقابة الذي سددها إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس علي أبو عشرين، مهدراً فرصة هدف مؤكد.

ورد السنغالي لامين جارجو بتوغل في دفاع الأهلي من ناحية اليسار ، وسدد كرة أبعدها محمد الشناوي بصعوبة وشتتها الدفاع (44).

وتحسّن أداء الهلال هجومياً مع بداية الشوط الثاني، وضغط على دفاع الاهلي المرتبك، إذ أرسل أطهر الطاهر عرضية متقنة حولها الغاني ديفيد أباغنا رأسية سيطر عليها الشناوي (47).

ومن ركلة حرة مباشرة ناحية اليسار سددها ماكابي ليليبو قوية في المرمى، أخطأها الشناوي على نحو فادح وسكنت شباكه (53).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال إثر تعرض الغاني أباغنا للعرقلة من فتحي، انبرى لها ليليبو وصدّها الشناوي (64).

وغابت خطورة الأهلي ومرت الدقائق بلا أي محاولات هجومية على مرمى أبو عشرين، ولم تفلح تغييرات مدربه السويسري مارسيل كولر في تعديل النتيجة.

وقال خالد بخيت المدرب المساعد للهلال إن فريقه استحق الفوز على الأهلي.

وأوضح بعد المباراة أنها "كانت مباراة صعبة أمام الأهلي بطل إفريقيا وقادم من كأس العالم للأندية ولم يكن أمامنا اليوم سوى الفوز ليكون لدينا أمل في البطولة للمنافسة على التأهل للدور التالي".

وفي دار السلام، لم يتأثر الرجاء الرياضي المغربي بالدعم الجماهيري المساند لمضيفه سيمبا التنزاني، ليدك شباكه بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان "النسر الأخضر" الساعي إلى لقبه القاري الرابع، افتتح مشواره بخماسية نظيفة في مرمى فايبرز الأوغندي الذي تعادل مع ضيفه حوريا الغيني سلباً.

وتصدر الرجاء بست نقاط أمام حوريا بأربع نقاط وفايبرز ثالثاً بنقطة، بينما يأتي سيمبا في المركز الأخير بلا نقاط.

وقدم فريق المدرب التونسي منذر الكبيّر أداء متوازناً بين الدفاع والهجوم، حيث اعتمد على زكريا الهبطي وحمزة خابا للوصول إلى شباك الحارس عيشي سالوم مانولا، فيما حاول الفريق المضيف مباغتة مرمى أنس الزنيتي عبر المرتدات السريعة التي لم تشكل الخطورة.

ووضع خابا الفريق المغربي في المقدمة من تسديدة بعيدة مباغتة (30).

وعزز البديل سفيان بنجديدة تقدم "النسر الأخضر" إثر انفراده بالحارس بعد تمريرة مميّزة من محمد المكعازي (82).

وأضاف إسماعيل مقدم الهدف الثالث للرجاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض يسري بوزوق للعرقلة (89).

وعلى ملعب "5 جويلية" في الجزائر، استعان الترجي التونسي بخبرته الكبيرة وأسقط مضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتصدر الترجي الترتيب بست نقاط أمام بلوزداد الثاني بثلاث نقاط، بينما يأتي الزمالك المصري ثالثاً بنقطة بالتساوي مع المريخ السوداني الرابع.

وحقق فريق "باب سويقة" أول فوز في ثلاث مواجهات في أرض بلوزداد، ويدين بالانتصار الى نجمه الليبي حمدو الهوني صاحب الهدف الوحيد.

وقال مدرب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي بعد المباراة "أداء الفريق والمردود كانا جيدين ويمكن البناء عليهما، أنا راض عن الفريق وسنستعد لمباراة المريخ خارج أرضنا حيث ستكون مباراة صعبة جداً حيث نتطلع للتعويض".

وإثر هجمة منسقة، أطلق الليبي حمدو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المقص الايسر لمرمى بلوزداد (80)، ولم تنفع محاولات أصحاب الأرض في تدارك النتيجة.

وفي المجموعة الأولى، تغلب بترو اتلتيكو الأنغولي على مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية 2-1 في برازفيل.

وتقدم للفريق الانغولي البرازيلي تياغو أزولاو (32)، ومرر اللاعب نفسه كرة الهدف الثاني الى أندرسون كروز (65). وقلص اريك كابوي النتيجة لأصحاب الأرض (82).

ورفع بترو أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 4 نقاط بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، ويأتي فيما فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، ويتذيل الوداد البيضاوي المغربي الترتيب، علما بأن له مباراة مؤجلة.