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دبي: أحرز البلجيكي تيم ميرلير الاثنين المرحلة الأولى من طواف الامارات للدراجات الهوائية عقب سباق مثير حُسِمَ لصالح دراج فريق "سودال كويك ستيب" بعد اللجوء الى تقنية الصورة النهائية "فوتو فينيش".

وقطع ميرلير مسافة المرحلة التي أقيمت في منطقة الظفرة في ابوظبي لمسافة 151 كلم، في 3 ساعات و17 دقيقة و35 ثانية، متفوقا على الأسترالي كايليب ايوان بعد الدخول معا الى خط النهاية.

وحل البريطاني مارك كافنديش في المركز الثالث بفارق السرعة النهائية.

واحتفل ايوان بالفعل عند خط النهاية ظناً منه انه الفائز، لكن بعدما استغرقت لجنة التحكيم 10 دقائق للبت بهوية الفائز عبر تقنية الصورة النهائية، اتخذت قرارها بمنح ميرلير الانتصار.

وقال ميرلير إنه "فخور كثيرا بتحقيق الفوز هنا. هجمت بسرعة في الأمتار الأخيرة وكان ايوان قادما من الخلف، وهو خطير عندما يقوم بذلك. كان هناك تقارب كبير بيننا عند خط النهاية. لقد انتظروا (لجنة التحكيم) على ما أعتقد 15 دقيقة ليقرروا الفائز".

وتقام النسخة الخامسة من طواف الامارات بغياب بطل نسختين الأخيرتين السلوفيني تادي بوغاتشار.

وفاز بوغاتشار (24 عاما) بنسختي 2021 و2022 ، واصبح أول بطل يحتفظ بلقبه في السباق الاماراتي الذي انطلق عام 2019 بعد دمج سباقي ابوظبي ودبي.

واضافة الى بوغاتشار نجم فريق الامارات، احرز مواطنه بريموز روغليتش لقب النسخة الأولى في 2019، والبريطاني آدم يايتس الثانية في 2020.

وتجرى المرحلة الثانية في ميناء خليفة في ابوظبي أيضاً، وستكون ضد الساعة لمسافة 17.3 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1 البلجيكي تيم ميرلير (سودال كويك ستيب) 3:17:35 ساعات

2 الأسترالي كايليب ايوان (لوتو دسنتي) التوقيت ذاته

3 البريطاني مارك كافنديش (استانا كازاخستان) التوقيت ذاته

4 الهولندي اولاف كويج (جامبو فيسما) التوقيت ذاته

5 الألماني نيكياس ارندت (البحرين فيكتوريوس) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

1 البلجيكي تيم ميرلير (سودال كويك ستيب) 3:17:25 ساعات

2 الأسترالي كايليب ايوان (لوتو دسنتي) بفارق 4 ثوان

3 الأسترالي لوكاس بلاب (اينيوس غريناديرز) بفارق 5 ثوان

4 البريطاني مارك كافنديش (استانا كازاخستان) بفارق 6 ثوان