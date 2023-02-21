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لندن: عيّن ليدز يونايتد، وصيف القاع في الدوري الانكليزي لكرة القدم، الثلاثاء الإسباني خافي غراسيا مدرباً له ضمن اطار سعيه لتفادي الهبوط.

ووقّع غراسيا، المدرب السابق لنادي واتفورد والذي قاده إلى نهائي الكأس عام 2019، ما وصفه ليدز بأنه عقد "مرن" ليحل بدلاً من المدرب الاميركي جيسي مارش المقال من مهامه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأفاد النادي في بيان "يسر ليدز يونايتد أن يعلن عن موافقة النادي على الشروط مع خافي غراسيا ليصبح مدرب الفريق الأول للرجال بشرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف "لقد وافق صاحب الخبرة البالغ 52 عاماً على عقد مرن في (ملعب) إيلاند رود".

ووضع ليدز في مرماه عدة اسماء لمدربين على غرار الإسباني أندوني إيراولا والهولنديين آرني سلوت وألفريد شرودر، قبل أن يعلن تعاقده مع غراسيا.

وأقال ليدز مدربه السابق مارش الشهر الحالي بعد الخسارة أمام نوتنغهام فورست صفر-1 في المرحلة 22 من الدوري، وليوكل لمدرب ما دون 21 عاماً مايكل سكوبالا المهام الفنية موقتاً.

ويعود الفوز الأخير لليدز صاحب المركز التاسع عشر ما قبل الأخير في "بريميرليغ" إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر (فاز على بورنموث 4-3 في المرحلة 15)، علماً أنه يتقدم بفارق نقطة عن ساوثمبتون متذيل الترتيب (19 مقابل 18) الذي يستضيفه السبت ضمن منافسات المرحلة 25.

قاد غراسيا فريق واتفورد إلى نهائي الكأس في 2019، قبل أن تتم اقالته في وقت مبكر من الموسم التالي بعد بداية سيئة. كما أشرف لاحقاً على فالنسيا الاسباني والسد القطري.