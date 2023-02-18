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لندن: قلب أرسنال الطاولة على مضيفه أستون فيلا واستعاد نغمة الانتصارات بفوز مثير بشق النفس 4-2، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا مرتين عبر أولي واتكينز (5) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (31)، ورد ارسنال بهدفي بوكايو ساكا (16) والأوكراني ألكسندر زينتشنكو (61)، قبل أن يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر حارس المرمى الدولي الارجنتيني إيميليانو مارتينيس (90+3 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (90+7).

وكان أرسنال في طريقه الى السقوط في فخ التعادل على الأقل والفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا ومنح فرصة لشريكه في الصدارة مانشستر سيتي للانفراد بها، لكنه ضرب بقوة في الدقائق الاخيرة واقتنص فوزا غاليا هو الاول له بعد خسارتين وتعادل.

وانفرد ارسنال بالصدارة برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سيتي الذي يحل ضيفا على نوتنغهام فوريست لاحقا.

وأجرى المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا تغييرين على تشكيلته التي منيت بالخسارة الأولى على ارضها هذا الموسم بالسقوط امام مانشستر سيتي، فدفع بالمدافع بن وايت والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار أساسيين، على حساب المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو ومارتينيلي.

وأجرى مواطنه مدرب أستون فيلا الحالي والمدفعجية سابقا الاسباني أوناي إيمري خمسة تغييرات مقارنة بالمباراة ضد مانشستر سيتي أيضا.

وافتتح واتكينتز التسجيل مبكرا عندما تلقى كرة في منتصف الملعب من البولندي ماتي كاش خلف المدافع الفرنسي وليام صليبا فانطلق وتوغل داخل المنطقة وتلاعب به قبل أن يسددها قوية بيسراه على يسار الحارس أرون رامسدايل (5).

ولم يتأخر ارسنال في الرد وجاء بعد 11 دقيقة عبر جناحه الدولي ساكا الذي استغل كرة أبعدا المدافع تايرون مينغز برأسه اثر تمريرة عرضية لوايت، فسددها قوية بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس (16).

وهو الهدف التاسع لساكا هذا الموسم، كما بات ثالث أفضل مساهم في تسجيل الأهداف في الدوري برصيد 17 هدفا (8 تمريرات حاسمة) خلف مهاجمي توتنهام هاري كاين (18: سجل 17 وصنع واحدا) ومانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند (30: سجل 26 وصنع 4).

وأعاد كوتينيو التقدم لأستون فيلا عندما تلقى كرة داخل المنطقة من مورينو مستفيدا من تمويه جسدي لزميله الأرجنتيني إيميليانو بوينديا خادعا قائد المدفعجية الدولي السويسري غرانيت تشاكا فهيأها، البرازيلي لنفسه وسددها بيمناه إلى يمين رامسدايل (31).

وكاد إدي نكيتياه يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة، لكنها ارتطمت بالعارضة وخرجت (56).

ونجح زينتشكو في إدراك التعادل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من القائد النروجي مارتن أوديغارد بعد ركنية لعبها مع ساكا فأسكنها على يسار الحارس مارتينيس (61).

مسلسل إهدار الفرص

وتابع نكيتياه مسلسل إهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من أوديغارد خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها فوق العارضة (63).

وأهدر أوديغارد فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة رائعة من نكيتياه داخل المنطقة فسددها برعونة بجوار القائم الأيسر (77).

وحرمت العارضة والقائم البديل الجامايكي ليون بايلي من تسجيل هدف الفوز لاستون فيلا عندما ردا تسديدته القوية من مسافة قريبة (82).

وكاد المدافع البرازيلي غابريال يفعلها برأسية من مسافة قريبة فوق المرمى (82)، ثم سدد ساكا كرة ضعيفة بين يدي مارتينيس (87).

وأنقذ رامسدايل مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة بايلي من داخل المنطقة (90+2).

ونجح ارسنال في تسجيل هدف الفوز عندما تلقى جورجينيو كرة من مارتينيلي سددها قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالحارس مارتينيس وعانقت الشباك (90+3).

وفي الوقت الذي حاول فيه استون فيلا ادراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر ركلة ركنية صعد مارتينيس لتعزيز تواجد زملائه داخل المنطقة، ارتد ارسنال مهاجما بكرة للبديل الاخر البرتغالي فابيو فييرا الذي مررها الى مارتينيلي الذي انطلق منفردا وتابعها داخل المرمى الخالي (90+7).