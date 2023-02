إيلاف من الرياض: شارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو ناديه "النصر" والسعودية في احتفالات يوم التأسيس، فلبس الثوب السعودي وحمل السيف، ورقص "العرضة" السعودية التقليدية مع رفاق الكرة في يوم المجد.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦 Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

فعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، أعاد رونالدو تغريد مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر، بان فيه النجم البرتغالي الدولي حاملًا السيف وراقصًا العرضة السعودية، وكتب بالإنكليزية: "يوم تأسيس سعيد للمملكة العربية السعودية. كانت تجربة خاصة للمشاركة في الاحتفال مع نادي النصر". وختم تغريدته برسم العلم السعودي.

أعظم لاعب في العالم 🐐

يحتفل مع أعظم نادي بالعالم 💛💙💛💙

لأجل أعظم دولة في العالم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦💚



The greatest player in the world 🐐



Celebrate with the greatest club in the world 💛💙💛💙



For the greatest country in the world 🇸🇦🇸🇦🇸🇦💚 pic.twitter.com/qkZDvBO9W1