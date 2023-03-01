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لندن: تشير تقارير بريطانية إلى تأخير على خطط الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الانكليزي حتى ايار/مايو المقبل، لأن عائلة غلايزر الأميركية المالكة الحالية تنتظر عرضًا أفضل.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" هذا الأسبوع أن عائلة غلايزر تريد عرضًا لا يقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار أو 6.7 مليار يورو) بعد تقديم العروض الأولية من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف بحد أقصى 4.5مليار جنيه إسترليني.

وأضافت أن هذا يعني أن بيع النادي الذي فاز بأول لقب له منذ ست سنوات من خلال تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب نيوكاسل 2-صفر الأحد، قد لا يتم قبل ايار/مايو المقبل على أقرب تقدير.

"ذي غارديان"

اما صحيفة "ذي غارديان" فأشارت الى ان ثمة تردد بين الأشقاء الستة في عائلة غلايزر لأن لكل منهم وجهة نظره الخاصة بشأن أي عملية استحواذ، لكن البيع ظل "قيد النظر الجاد من قبل الأسرة ككل".

وكان الشيخ جاسم (41) عامًا الذي تلقى تعليمه في أكاديمية النخبة العسكرية الملكية البريطانية في ساندهيرست، ويزعم أنه من مشجعي يونايتد منذ فترة طويلة، أول من قدم عرضًا بحلول "الموعد النهائي المرن" في 17 شباط/فبراير ووعد بالاستحواذ الكامل "الخالي تمامًا من الديون" على يونايتد.

في المقابل، يُعتبر راتكليف من المشجعين القدامى لمانشستر يونايتد وهو أحد أغنى أثرياء بريطانيا حيث تُقدَّر ثروته الصافية بنحو 12.5 مليار جنيه إسترليني (15مليار دولار) بعد نجاح شركته الكيماوية العالمية اينيوس.

وقال راس مولد مدير الاستثمار في بورصة "إي جي بيل"، ومقرها مانشستر، لوكالة فرانس برس الأربعاء "يبدو ان مقدمي العروض لم يصلوا الى التقييم البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني الذي وضعه الملاك".