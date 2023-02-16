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مانشستر (المملكة المتحدة): لدى الملّاك الجدد المحتملين لمانشستر يونايتد الإنكليزي مهلة حتى يوم الجمعة للكشف عن اهتمامهم بشراء أحد أكبر الأندية في العالم، وسط تقارير صحافية بريطانية عن عرض قطري لشراء "الشياطين الحمر"، ما قد يثير موجة صدمات في أروقة الكرة الأوروبية، في حال نجاحه.

فتحت عائلة غلايزر الأميركية، المالكة الحالية ليونايتد، الباب أمام استثمار جديد في العملاق الإنكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إما في شكل حصة أقلية أو استحواذ كامل.

ورغم أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين مُذ أرهقت النادي بديون ضخمة بعد عملية استحواذ بقيمة 790 مليون جنيه إسترليني (961 مليون دولار) في العام 2005، فإن عائلة غلايزر مستعدة للانسحاب بأرباح هائلة.

ستة مليارات جينيه

وبحسب تقارير إعلامية، فإنهم يسعون إلى الحصول على ستة مليارات جنيه إسترليني لفك ارتباطهم ببطل أوروبا ثلاث مرات، وهو ما سيحطم الرقم القياسي لسعر نادي كرة قدم الذي سجّله تشلسي العام الماضي.

ودفع كونسورتيوم بقيادة تود بويلي مليارين و500 ألف جنيه إسترليني لشراء الـ"بلوز" مع وعد بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني إضافية في استثمارات مستقبلية بالبنية التحتية واللاعبين.

راتكليف

وحتى الآن، وحده الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك شركة "إينيوس" العملاقة للبتروكيماويات والتي تملك أيضاً نادي نيس الفرنسي، تقدّم رسمياً وعلناً كشارٍ محتمل ليونايتد.

لكن التقارير التي تتحدث عن عرض مدعوم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لا تزال قائمة.

قوة وتأثير باريس سان جرمان

تتمتع قطر بالفعل بنفوذ كبير في أروقة كرة القدم الأوروبية. فقد سيطر نادي باريس سان جرمان على كرة القدم الفرنسية منذ أن استحوذت عليه شركة قطر للاستثمارات الرياضية التابعة لصندوق الثروة السيادي للدولة في العام 2011، وجذب بعض أكبر نجوم اللعبة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار إلى ملعب "بارك دي برانس".

يضاف إلى ذلك، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جرمان، هو أيضاً رئيس رابطة الأندية الأوروبية النافذة.

وبعد أشهر فقط من استضافة كأس العالم 2022، فإن عرضاً قطرياً ناجحاً سيمنح الدولة الخليجية الغنية بالغاز مكاناً مشرّفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز الأكثر مشاهدةً في العالم.

رايشي

في هذا السياق، يقول دانييل رايشي الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في قطر: "لقد حقق استثمار قطر في باريس سان جرمان نجاحاً هائلاً، لكن لا يوجد بطولة أخرى في العالم تتمتع بقدر كبير من البروز العالمي مثل الدوري الإنكليزي الممتاز".

ويضيف أنه "لذلك، فإن الاستحواذ على مانشستر يونايتد سيكون منطقياً تماماً".

ويشير رايشي إلى أنه "لا يمكن النظر إلى الاستثمارات الخليجية في أندية كرة القدم الأوروبية من منظور اقتصادي بحت. فهي تخدم غرض العلامة التجارية للدولة وكأداة للعلاقات الدولية".

ويؤكد مصدر مطلع على ملف الاستحواذ لوكالة فرانس برس على أن مقدّميه ليسوا على صلة بمالكي سان جرمان.

ويقول المصدر إن "أهم شيء هو أن العارض المحتمل ليس شركة قطر للاستثمار الرياضي أو جهاز قطر للاستثمار، إنه صندوق مختلف تماماً".

حالة ركود

عاش يونايتد حالة ركود منذ مغادرة المدرّب التاريخي السابق للنادي، الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون لملعب "أولد ترافورد"، مع حصده آخر لقب للدوري قبل عقد من الزمن.

لم يفز "الشياطين الحمر" بأي لقب منذ ست سنوات، وفشلوا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قد يبشّر الموعد النهائي لتقديم الملفات يوم الجمعة ببداية حقبة جديدة ناجحة في النادي، مدعومة بدعمٍ وتمويل قطري. فهل يصبح مانشستر يونايتد أحدث المشاريع الكروية المدعومة خليجياً؟