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اَلصَّخِير (البحرين) : تصدر المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول التجارب الحرة الاولى للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد في جائزة البحرين الكبرى الجمعة على حلبة الصّخير، في حين حقق الاسباني فرناندو ألونسو بداية قوية مع فريقه الجديد أستون مارتن بحلوله ثانيًا.

حقق بيريس الذي تصدر اليوم الاخير من التجارب قبل انطلاق الموسم على الحلبة ذاتها الاسبوع الماضي، أفضل لفة الجمعة بزمن 1:32.758 دقيقة في ظروف حارة.

كما أكد ألونسو القادم هذا الموسم من ألبين أن أداءه في تجارب ما قبل الموسم لم يكن عابرًا، وحل ثانيًا (1:33.196) ليفصل بين بيريس وزميله في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم الذي جاء ثالثًا.

وحل البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين رابعًا أمام شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري والكندي لانس سترول (أستون مارتن) الذي عاد الى الحلبة بعد تعافيه من إصابة في المعصم أبعدته عن التجارب الشتوية.

وحل الدنماركي كيفن ماغنوسن سابعًا على متن هاس، متقدمًا على الصيني دجو غوانيو والفنلندي فالتيري بوتاس سائقي ألفا روميو، فيما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز العاشر ما ينذر بأن رحلة العودة لمرسيدس بعد معاناة الموسم الماضي لن تكون سهلة.

وينطلق الاحد على حلبة الصخير الموسم الجديد الذي سيشهد رقمًا قياسيًا من 23 سباقًا.

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:32.758 (21 عدد اللفات)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:33.196 (22)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:33.375 (21)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:34.165 (21)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:34.257 (17)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:34.298 (17)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:34.402 (20)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:34.575 (18)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:34.689 (20)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.917 (13)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.966 (20)

أوسكار بياستري (استراليا/ماكلارين) 1:34.997 (24)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:35.015 (20)

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:35.043 (22)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:35.105 (20)

نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:35.402 (25)

بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:35.445 (22)

لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:35.749 (24)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:36.018 (15)