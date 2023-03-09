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لندن: تخلص ميلان الإيطالي، الفائز باللقب سبع مرات آخرها عام 2007، من عقدته أمام مضيفه توتنهام الإنكليزي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2012 بالتعادل معه صفر صفر الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وبفضل الهدف الذي سجله الإسباني إبراهيم دياس ذهاباً في "سان سيرو"، فك ميلان عقدته أمام توتنهام الذي خرج منتصراً من المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين، أولهما موسم 1971 1972 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2 1 و1 1)، ثم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010 2011 (1 صفر على أرض ميلان وصفر صفر).

وبلغ ميلان ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011 2012 حين تخلص في ثمن النهائي من الفريق اللندني الآخر بالفوز ذهاباً 4 صفر والخسارة إياباً صفر 3، قبل أن ينتهي المشوار على يد برشلونة الإسباني.