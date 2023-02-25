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روما: سيعود الفرنسي الدولي مايك مينيان لحراسة مرمى ناديه ميلان الإيطالي، بعد غياب خمسة أشهر بسبب الاصابة، بحسب ما أعلن مدربه ستيفانو بيولي السبت، عشية مواجهة أتالانتا في الدوري المحلي "سيري أ".

وعانى مينيان اصابة في ربلة الساق خلال فوز منتخب فرنسا على النمسا 2-0 في دوري الأمم الأوروبية في أيلول/سبتمبر، ما اجبره على الغياب عن مونديال قطر حيث كان من المتوقع أن يكون حارساً بديلاً للقائد هوغو لوريس.

وكانت مباراته الأخيرة مع ميلان، ضد نابولي متصدر الدوري قبلها بأيام قليلة، وقد خسرها الفريق اللومباردي على أرضه.

قال بيولي لمراسلين عشية مباراة الأحد "سيلعب مايك غداً بين الخشبات. كان أفضل حارس الموسم الماضي، منحنا الكثير على جميع الأصعدة وفي ظروف متنوّعة".

تابع "لم يلعب منذ خمسة أشهر، لكنه جيّد على الصعيدين الجسدي والنفسي. كان مثل الأسد داخل القفص، هو متحمّس كثيراً".

وكان مينيان (27 عاماً) أحد نجوم ميلان في رحلته الناجحة نحو لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، الأول له منذ 2011، مقدماً مستويات لافة مع "روسونيري".

سيخوض مبارتين قبل التفرّغ للمواجهة الهامة الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا، على أرض توتنهام الإنكليزي، بعد فوزه عليه ذهاباً بهدف.

وأقر بيولي ان مهمة الدفاع عن لقب الدوري المحلي انتهت نظرا لفارق النقاط الـ18 الذي يفرّقه عن نابولي المتصدر، علماً انه يحتل راهناً المركز الرابع ويحارب للتأهل مجدداً إلى دوري أبطال أوروبا.