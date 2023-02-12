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روما: استمرت استفاقة يوفنتوس الذي ضُرِبَ معنوياً نتيجة حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبمشاركة الثلاثي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا والأرجنتيني أنخل دي ماريا وبانتظار الظهور الرسمي الأول للاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث توالياً، بينها الفوز على لاتسيو 1-صفر في ربع نهائي مسابقة الكأس التي تشكل أمله الوحيد بانقاذ موسمه المحلي.

ويأتي فوز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على فيورنتينا والذي تحقق بفضل هدف سجله الفرنسي أدريان رابيو بكرة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي ماريا، قبل الاستحقاق الهام جداً الخميس في تورينو ضد نانت الفرنسي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ".

وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بحسم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليغ" الأمل الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في المسابقة القارية الأم نظراً الى ترتيب الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

نتائج ملفتة لمونتسا

وواصل مونتسا نتائجه الملفتة في موسمه الأول في دوري الأضواء بفوزه على بولونيا خارج الديار 1-صفر.

ويدين مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، بفوزه الثامن للموسم ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثامنة توالياً في سلسلة تضمنت الفوز على يوفنتوس في تورينو 2-صفر والتعادل مع إنتر 2-2، الى جوليو دوناتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 بعد تمريرة من أندريا بيتانيا.

ورفع مونتسا رصيده الى 29 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف يوفنتوس ونقطة خلف أودينيزي المتعادل مع ضيفه ساسوولو بهدفين لدستيني أودوجي (بعد 25 ثانية فقط) والسلوفيني ياكا بيول (28) مقابل هدفين للبرازيلي ماتيوس هنريكي (6) والأرجنتيني نيهوين بيريس (2+45 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه).

وبات مونتسا أمام بولونيا بالذات بفارق الأهداف بعد تلقي الأخير هزيمته التاسعة للموسم.

ويلعب لاحقاً نابولي المتصدر مع كريمونيزي.