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روما: صعد اتالانتا الى المركز الثالث بعدما ضرب عصفورين بحجر واحد بفوزه على مضيفه لاتسيو 2-صفر واستغلاله تعادل روما امام ليتشي 1-1 وذلك في منافسات المرحلة 22 من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت.

ونجح اتالانتا في انتزاع المركز الثالث بعدما عزّز رصيده الى 41 نقطة بفارق نقطتين عن انتر الثاني والذي يخوض مباراته من هذه المرحلة بمواجهة سمبدوريا الاثنين في ختام المرحلة.

وسجّل هدفي الفائز كل من دافيدي زاباكوستا (23) والدنماركي راسموس هويلوند البالغ 20 عامًا (65).

واهدر لاتسيو فرصة ذهبية لانتزاع المركز الثالث لا بل تراجع الى المركز السادس بـ 39 نقطة وسط صراع مفتوح على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا بين خمسة فرق، فيما يغرّد نابولي خارج السرب في صدارة الترتيب.

من جهة أخرى، أهدر روما فرصة ذهبية اخرى للتساوي مع انتر، ولو مؤقتًا، في المركز الثاني، وذلك بعدما اهدر نقطتين ثمينتين بتعادله امام ليتشي 1-1 في مباراة شهدت استعادة روما لخدمات الهولندي جورجينيو فينالدوم بعد غياب طويل بسبب الاصابة.

ويحتل روما حاليًا المركز الرابع بـ 41 نقطة ايضًا بالتساوي مع اتالانتا الثالث، فيما يأتي ليتشي في المركز الرابع عشر بـ 24 نقطة.

وتلقى نادي العاصمة صفعة قوية في بداية اللقاء عندما سجّل مدافعه البرازيلي روجر إيبانيس هدفا في مرماه عن طريق الخطأ بعدما كان مدافع ليتشي فيديريكو باسكيروتو يحاول تسديد الكرة برأسه (7).

الا انّ الارجنتيني باولو ديبالا تمكن من الردّ سريعا ومعادلة النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها فريقه اثر لمسة يد داخل المنطقة (17).

وحصل الانكليزي تامي ابراهام على فرص عدة من اجل منح روما التقدم، الا انّ حارس اصحاب الارض فلاديميرو فالكوني كان في المرصاد وتحديدا لتسديدته القوية (42)، ثمّ محاولته من مسافة قريبة (45+2)، واخيرًا محاولة رأسية (50).

ولم يتردد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في اشراك فينالدوم في الدقائق العشر الاخيرة في عودة طال انتظارها.

وخرج ليتشي بقيادة الفرنسي صامويل اومتيتي بنقطة ثمينة عزّز فيها رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهت مباراة امبولي وسبيتسيا بتعادل ايجابي 2-2.

وفي ابرز مباريات الاحد، يلعب يوفنتوس الجريح مع فيورنتينا، فيما يستضيف نابولي المتصدر كريمونيزي.