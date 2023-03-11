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كراكاس: عُين الأرجنتيني فرناندو "بوتشا" باتيستا الجمعة مدربًا للمنتخب الفنزويلي لكرة القدم، بعد يومين من الرحيل الجدلي لمواطنه خوسيه بيكرمان.

قال خورخي خيمينيس رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كراكاس "أنا هنا اليوم لأعلن من سيكون على رأس منتخبنا الوطني: إنه فرناندو باتيستا".

وكان باتيستا (52 عامًا) الذي لم يكن موجودًا خلال المؤتمر، مساعدًا لبيكرمان الذي رحل عن المنتخب الاربعاء. ظل الأرجنتينيان لياندرو كوفري وخورخي بيدال والفنزويلي فيسينتي روساليس، اللذين كانوا جزءًا من فريق بيكرمان، في الجهاز الفني.

ستكون مهام باتيستا الاولى مع فنزويلا، الدولة الوحيدة من أميركا الجنوبية التي لم تشارك في نهائيات كأس العالم، في مباراتين وديتين ضد السعودية وأوزبكستان في 24 و28 آذار/مارس الحالي في مدينة جدة.

ورفض خيمينيس التعليق على أسباب رحيل بيكرمان ووكيله باسكوال ليسكانو الذي شغل منصب مدير المنتخب قائلا "دعوا المحامين يقومون بعملهم".

استقالة بيكرمان

بحسب الصحافة الأرجنتينية، استقال بيكرمان بسبب عدم احترام شروط العمل والأجور التي يطالب بها الاتحاد. أما الصحافة الفنزويلية فتحدثت عن "مخالفات" في إدارة ليسكانو.

وتولى بيكرمان (73 عامًا) منصبه في "فينوتينتو" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بهدف التأهل إلى مونديال قطر 2022 قبل أربع حولات من نهاية التصفيات، إلا انه اكتفى بفوز واحد مقابل ثلاث هزائم لتتذيل فنزويلا تصفيات كونميبول.