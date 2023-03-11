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لوس أنجليس: بتسديدة حاسمة قبل ثانية على نهاية الوقت و39 نقطة، قاد الكاميروني العملاق جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز مثير على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 120 119، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على طريقة الأبطال الكبار، استلم إمبيد الكرة قبل 7.2 ثوانٍ من نهاية الوقت من رمية تماس، راوغ والتفّ على نفسه ثم أطلق كرة طائرة على مقربة من خط الرميات الحرة، ليسجّل سلة الفوز قبل ثانية وعشر من الثانية في سلة الفريق الزائر.

ألهب اللاعب الرقم 21 الجماهير، بحركة نادرة من عملاق بطول 2.13 مترين ويزن 127 كلغ، فقاد فيلادلفيا إلى فوزه الرابع توالياً في دوري "أن بي ايه"، على وقع هتاف الحاضرين في ملعب "ولس فارغو سنتر": "أم أفي بي! أم في بي!" أي أفضل لاعب في الدوري.

قال إمبيد الذي قاد رحلة تعويض 12 نقطة لفريقه بين الشوطين "أن تتمكّن من العودة في مباراة مماثلة، وتكون متأخراً بنقطة، يجب أن تقوم بحركة مماثلة".