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روما: أسدى ساسوولو خدمة لكل من إنتر الثاني ولاتسيو الثالث، وذلك بإسقاطه روما في معقله 3-4 الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام روما كي يتحضر جيداً لمواجهة جاره لاتسيو الأحد المقبل والاستفادة من تعثر الأخير أمام بولونيا (صفر-صفر) السبت كي يزيحه عن المركز الثالث، وأن يصبح أيضاً على المسافة ذاتها من إنتر الثاني الذي افتتح المرحلة الجمعة بالسقوط أمام سبيتسيا (1-2).

لكن ساسوولو فاجأ نادي العاصمة وأسقطه في معقله بعدما دك شباكه بأربعة أهداف، لينهي بالتالي مسلسل المباريات التي خاضها "جالوروسي" بشباك نظيفة على أرضه في الدوري منذ مطلع العام الجديد.

وعوضاً عن أن يصبح على المسافة ذاتها من إنتر، تراجع روما الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ميلان حامل اللقب الذي يلتقي الإثنين مع ساليرنيتانا.

هدفان وتمريرة حاسمة للوريّنتيه

وبغياب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي بدأ تنفيذ عقوبة إيقاف لمباراتين نتيجة طرده في المرحلة قبل الماضية في الخسارة أمام كريمونيزي 1-2، بدأ روما اللقاء بأسوأ طريقة ممكنة بعدما وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أرمان لوريّنتيه.

وجاء الأول في الدقيقة الأول بعدما تابع تسديدة صدها الحارس البرتغالي روي باتريسيو لزميله أندريا بينامونتي (13)، والثاني بعد تمريرة من الألماني جيريمي توليان إثر صدة أخرى لباتريسيو لتسديدة من دومينيكو بيراردي هذه المرة (18).

لكن البولندي نيكولا زاليفسكي أعاد نادي العاصمة الى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق إثر عرضية من ليوناردو سبيناتسولا تلقفها بتسديدة "على الطاير" ارتدت من الأرض وخدعت الحارس أندريا كونسيلي (26).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، أهدى الألباني ماراش كومبولا الضيوف ركلة جزاء طرد بسببها بعدما أسقط بيراردي في المنطقة المحرمة، لينبري له الأخير بنجاح في شباك باتريسيو (4+45).

وزج نادي العاصمة بالأرجنتيني باولو ديبالا بين الشوطين بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، ونجح نجم يوفنتوس السابق في إعادة "جالوروسي" الى اللقاء بتقليصه الفارق بتسديدة جميلة من خارج المنطقة (50).

إلا أن الضيوف ضربوا مجدداً وأعادوا الفارق الى هدفين عبر بينامونتي بعد تمريرة من لوريّنتيه (75)، مؤكداً الفوز الأول لفريقه على روما في العاصمة والثاني فقط من أصل 20 مواجهة جمعت بين الفريقين في الدرجة الأولى، رغم تمكن القائد الهولندي جورجينيو فينالدوم من تقليص الفارق متأخراً بعد تمريرة من الإنكليزي كريس سمولينغ (4+90).

فوز خامس توالياً لفيورنتينا

وواصل فيورنتينا نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بتحقيقه فوزه الخامس توالياً في جميع المسابقات، وجاء على حساب مضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 2-صفر.

ويدين "فيولا" بفوزه في هذه المباراة التي تشكل "بروفة" للدور نصف النهائي من مسابقة الكأس، الى رولاندو ماندراغورا والبرازيلي أرثر كابرال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و50 توالياً.

ورفع فيورنتينا الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر سبع مباريات ضمن جميع المسابقات، رصيده الى 34 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة أمام مونتسا المتعادل مع مضيفه هيلاس فيرونا الثامن عشر بهدف لستيفانو سينسي (55) مقابل هدف لسيموني فيدري (51).

وعزز تورينو حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل بفوزه على مضيفه ليتشي بهدفين نظيفين للعاجي ويلفريد سينغو (20) والباراغوياني أنتونيو سانابريا (23).

ورفع "تورو" رصيده الى 37 نقطة في المركز الثامن موقتاً بفارق نقطتين أمام جاره اللدود يوفنتوس الذي يلتقي لاحقاً ضيفه سمبدوريا التاسع عشر.