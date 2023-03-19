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غواناخواتو (المكسيك): حقق سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه رقماً قياسياً جديداً في مسيرته بفوزه للمرة السابعة برالي المكسيك الدولي، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات، الأحد.

وانفرد أوجييه (39 عاماً) بالرقم السابق لعدد الانتصارات والذي كان يتقاسمه مع مواطنه بطل العالم 9 مرات سيباستيان لوب (6 لكل منهما).

وتابع أوجييه على مسارات مكسيكية زلقة ومتطلبة اقيمت على ارتفاع 2700 متر عن سطح البحر، مسلسل تحطيم الارقام القياسية في البطولة بعدما فاز برالي مونتي-كاولو، باكورة المراحل هذا العام، للمرة التاسعة القياسية في كانون الثاني/يناير.

كما أعاد الفرنسي الصانع تويوتا بطل العالم الى منصة التتويج التي غاب عنها في رالي السويد.

وأنهى أوجييه الرالي (23 مرحلة) بوقت اجمالي بلغ 3.16:09.4 ساعات متقدماً بفارق 27.5 ثانية عن البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

وفوت زميل أوجييه، البريطاني ألفين إيفانز على نفسه وفريقه فرصة احراز ثنائية بعدما تأخر بفارق 0.4 ثانية ففط عن نوفيل، واكتفي بالمركز الثالث في المرحلة العائدة إلى الروزنامة بعد عامين من الغياب بسبب فيروس كورونا.

ووصل حامل اللقب الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) في المركز الرابع متأخراً بفارق 1.55.3 دقيقة.

قيادة حذرة

واعتمد بطل العالم ثماني مرات الذي يشارك في برنامج جزئي مع تويوتا هذا العام القيادة الحذرة الاحد من أجل عدم اهدار تقدمه الذي بلغ 35 ثانية، ولكنه فاز بالمرحلة الاخيرة "باور ستاديج"، واضاف 5 نقاط إلى النقاط التي تمنح لصاحب المركز الاوّل (25)، ما سمح له بتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 56 نقطة أمام نوفيل وروفانبيرا.

واستفاد أوجييه الذي عاد لخوض منافسات البطولة بعدما غاب عن رالي السويد قبل شهر من المشاكل الميكانيكية التي اعترضت المتصدرين السابقين الإستوني أوت تاناك (أم-سبورت فورد) التاسع، والفنلندي إيسابيكا لابي (هيونداي) الذي تعرض لحادث استعراضي في المرحلة الخامسة عشرة السبت.

وتقام المرحلة الرابعة في كرواتيا من 20 إلى 23 نيسان/أبريل المقبل على مسارات اسفلتية.