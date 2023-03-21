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بورتيماو (البرتغال): أدخل المشرفون على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي تعديلات جذرية على نظام الجوائز الكبرى لعام 2023، مع تنظيم سباقات قصيرة (سبرينت) عشية السباق التقليدي الأحد.

وستتضمن كل جولة سباقين، سباق سريع (سبرينت) السبت، والسباق التقليدي الأحد.

قرر القيّمون على البطولة تنظيم سباق سرعة السبت لإدخال عنصر الاثارة والاستعراض على السباقات مجدداً في مواجهة انخفاض نسبة الحضور في بعض الجوائز الكبرى الأوروبية، حيث تسعى شركة دورنا المروجة لموتو جي بي إلى الانتعاش من خلال توسيع جمهورها.

ومع اعتماد سباقات سبرينت للمرة الاولى في البطولة، أصبح الهدف واضحاً "زيادة أعداد الجماهير، سواء خلف شاشات التلفزة أو على الحلبات، حيث سيصبح السبت أكثر تشويقاً مع سباق سبرينت"، حسب ما قال كارميلو إيسبيليتا رئيس دورنا في مقابلة مع وكالة فرانس برس، مضيفاً "هذا سيزيد من مصلحة البطولة".

وسيقام سباق السبرينت السبت الساعة الثالثة بعد الظهر خلال كل عطلة نهاية أسبوع وسيمثل ما يعادل نصف مسافة الجائزة الكبرى الأحد. كما سيتم منح مع نهاية سباقات السبرينت نصف النقاط التي تمنح في السباق الرئيس الأحد.

ولكن، عندما تم الإعلان عن النظام الجديد في صيف عام 2022، لم تنل هذه الخطوة رضى وموافقة الجميع، بدءاً من الدراجين.

وبينما رأى الفرنسي يوهان زاركو "شيئاً مثيراً للاهتمام لأنه، بصفته رياضياً، سيغيّر قليلاً من روح التحضير، والهجوم في عطلة نهاية الأسبوع"، خالفه مواطنه فابيو كوارتارارو، بطل العالم 2021، الرأي.

قال كوارتارارو "أعتقد أنه من الغباء تماماً (...). تنظيم سباق سبرينت من وقت لآخر كما هي الحال في الفورمولا واحد، يمكن أن يكون أمراً مثيراً للاهتمام ولكن كل سبت... هناك حلبات حيث نعاني كثيراً من الناحية الجسدية".

يشبه النظام الجديد الصيغة المعتمدة منذ العام الماضي في بطولة العالم للفورمولا واحد، باستثناء أن الفئة الاولى لسيارات المقعد الأحادي لا تقدم سباقات سبرينت بشكل منهجي. ففي عام 2022، استضافت ثلاث جولات فقط سباقات سبرينت.

مع اعتماد سباقات السبرينت، سيتبدّل نظام عطلات نهاية الأسبوع رأساً على عقب حيث سيتم احتساب فترتي تجارب فقط للتجارب التأهيلية (مقارنة بثلاث فترات حتى العام الماضي، مع فترة أخيرة صباح السبت).

وسيخوض الدراجون فترتي التجارب الجمعة، على أن تكون مدة الفترة الأولى 45 دقيقة، كما كان يحدث سابقاً، ومدة الثانية ساعة، أي 15 دقيقة أكثر مما كان يتم اعتماده عام 2022.

في اليوم التالي، يخوض الدراجون فترة تجارب حرّة من دون أن يترتب عليها أي نتائج ملزمة، تليها فترة التجارب التأهيلية بدءاً من الساعة 10:50 صباحاً وثم سباق السبرينت في فترة ما بعد الظهر.

وستحدد التجارب التأهيلية التي ستحافظ على النظام ذاته المعتمد عام 2022، شبكة انطلاق سباق السبرينت.

أما موعد انطلاق السباق الرئيسي الأحد والذي سيتم تحديد مراكز الانطلاق خلاله على ضوء النتائج المسجلة خلال التجارب التأهيلية أيضاً، فتم الابقاء عليه في تمام الساعة 2:00، على أن يسبقه في الصباح فترة الإحماء التقليدية التي تم تقليص مدتها إلى 10 دقائق.