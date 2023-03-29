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مدريد: أبدى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي حسرته على غياب الفعالية الهجومية في التعادل السلبي ضد البيرو الثلاثاء على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

ودخل المنتخب المغربي المباراة منتشيا بفوزه الودي التاريخي على البرازيل 2-1 السبت في طنجة، لكن خط هجومه عجز عن هز الشباك البيروفية خصوصا في الشوط الأول الذي شهد سيطرة لأسود الأطلس.

وكانت أبرز الفرص المغربية عندما تلقى مدافع بايرن ميونيخ الالماني نصير مزراوي كرة على طبق من ذهب من لاعب وسط غنك البلجيكي بلال الخنوس داخل المنطقة فهيأها زاحفة إلى مهاجم اشبيلية يوسف النصيري الذي لعبها بيمناه أبعدها حارس مرمى أورلاندو سيتي الأميركي بيدرو غاييسي ببراعة الى ركنية (20).

وكاد جناح تشلسي الانكليزي حكيم زياش الذي أشركه الركراكي في وسط الملعب يفعلها من الركنية، حيث سددها مباشرة تألق غاييسي مرة أخرى في إبعادها قبل أن يشتتها الدفاع.

وخاض المغرب المباراة في غياب نجميه مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي بسبب الإصابة، فيما جلس جناح الريان القطري سفيان بوفال على دكة البدلاء، ومنح الركراكي الفرصة الى جناحي أوساسونا المعار من برشلونة الاسباني عبد الصمد الزلزولي، وتولوز الفرنسي زكريا أبو خلال للعب أساسيين.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء "المباريات التي نخوضها ليست سهلة لأن جميع المنتخبات ترغب في الفوز على المغرب، لكنها تحترمنا وهذا ما أعجبني".

وأضاف "اعتقد اننا قدمنا شوطا أول جيدا رفعنا الايقاع ووصلنا الى منطقة العمليات وسنحت امامنا بعض الفرص وعندما تفشل في ترجمتها الى أهداف تزداد المباراة صعوبة، ويجب أن نبحث عن الحلول لتحسين الفعالية الهجومية، لأنه ليس معقولا أن تضغط وتصل الى منطقة الفريق المنافس أكثر من مرة ولا تسجل. أنا متأكد من أننا سننجح في ذلك".

أداء البيرو

واختلف أداء البيرو التي خسرت امام المانيا صفر-2 الخميس في ماينتس، في الشوط الثاني وكانت الأفضل استحواذا وضغطا وسيطرة لكن دون خطورة على مرمى حارس اشبيلية ياسين بونو.

واوضح الركراكي "في الشوط الثاني ضغطت البيرو علينا وعانينا أمامها قمنا ببعض التغييرات من أجل التسجيل لكن طرد بوفال لم يساعدنا".

وطرد بوفال بعد 16 دقيقة من دخوله مكان الزلزولي وذلك لضربه مدافع البيرو كارلوس سامبرانو من دون كرة بعد تدخل خشن من الاخير بحقه. ونال سامبرانو البطاقة الحمراء بدوره.

وأردف الركراكي قائلا "البيرو قدمت مباراة جيدة على المستوى الدفاعي لعبت بخمسة مدافعين ولم تترك لنا مساحات، لكننا أنهينا المباراة بإيقاع جيد ولم نخسر ولم تهتز شباكنا. النتيجة مرضية".

وختم "فوز وتعادل امام منتخبين من اميركا اللاتينية شيء جيد وهذا ما كنا نسعى اليه. جربنا بعض اللاعبين خصوصا في خط الهجوم (أبو خلال والزلزولي وأنس الزروري) لنقف على مستوى عناصرنا، كل هذا جيد من أجل المستقبل، وأنا أهنئهم على ما قدموه في مباراتين في أربعة أيام دون أن ننسى تأثير الصيام على اللاعبين في شهر رمضان".