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لوس انجليس: أنهى ساكرامنتو كينغز فترة انتظار هي الأطول في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين دامت 17 عاماً وتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 120 80 الأربعاء، فيما عمّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جراح دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بفوزه عليه 116 108.

ولم يبلغ كينغز ثالث المنطقة الغربية الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" منذ موسم 2005 2006، وهي أطول مدة في تاريخ الدوري، إلا ان فوزه على بورتلاند أنهى هذا الانتظار.

حاجز العشر نقاط

وتخطى 5 لاعبين في صفوف الفائز حاجز العشر نقاط، أبرزهم ماليك مونك مع 19 نقطة، وأضاف ديأيرون فوكس 18 وكيفن هورتر 17 واللاعب المبتدىء كيغن موراي 13، رافعاً عدد رمياته الثلاثية إلى 188 هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد لـ "روكي".

في المباراة الثانية، لعب الكاميروني جويل إمبيد (25 نقطة و9 متابعات) دوراً حاسماً في فوز سفنتي سيكسرز قبل 57 ثانية من صافرة النهاية، إذ بعدما سجل رميتين حاسمتين وضعتا فريقه في المقدمة، وقف في وجه محاولة أخيرة من دونتشيتش ليحول دون تسجيله سلة.

ورغم الخسارة، لم يبخل العملاق السلوفيني ابن الـ 24 عاماً بأي نقطة عرق فسجل 24 نقطة إلى 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف كايري إرفينغ 23 نقطة.

وتضاءلت حظوظ مافريكس أكثر بحجز مقعد للملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز العاشر على ديترويت بيستونز بفارق نقطة 107 106، بفضل سلة قاتلة من جايلن وليامس (27 نقطة) عند صافرة النهاية.

وحقق لوس أنجليس ليكرز، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم العادي، فوزاً ثميناً على شيكاغو بولز 121 110، بفضل نجمه أنتوني ديفيس (38 نقطة و10 متابعات)، وساهم ليبرون جيمس العائد إلى التشكيلة الأساسية بـ 25 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ليكرز

وعزز ليكرز مركزه الثامن في المنطقة الغربية بفوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

وأنهى يوتا جاز (الثاني عشر) سلسلة من 4 هزائم بفوزه على سان انتونيو سبيرز 128 117، بفضل تالين هورتون تاكر (41 نقطة).

وفاز لوس أنجليس كليبرز من دون نجميه كواهي لينارد وبول جورج على ممفيس غريزليز 141 132 الذي مُني بخسارته الأولى في 8 مباريات.

في فينيكس، خاض كيفن دورانت مباراته الأولى أمام جماهير فريقه صنز بعد 3 أسابيع من تعرضه لالتواء في كاحله خلال فترة احماء.

وعلى الرغم من انه بدا أقل دقة كالمعتاد، إلا انه أنهى اللقاء مع 16 نقطة خلال الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 107 100.

وفي المنطقة الشرقية، فاز ميلووكي باكس المتصدر على إنديانا بايسرز 149 136.

وسجل جرو هوليداي 51 نقطة للفائز، فيما حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تريبل دابل مع 38 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.