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مدريد: أكّد الايطالي كارلو أنشيلوتي السبت اهتمام المنتخب البرازيلي بتعيينه مدربًا له وحماسته تجاه هذه المهمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد الاسباني.

قال أنشيلوتي إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرغب في أن يحل خلفًا لتيتي بعد رحيل الاخير، عقب خروج "سيليساو" من ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد كرواتيا بركلات الترجيح ويشرف عليه راهنًا رامون مينيزيس بشكل مؤقت.

ينتهي عقد الايطالي مع النادي الملكي في حزيران/يونيو 2024 وأكد السبت أنه سيحترم عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا.

قال خلال مؤتمر صحافي "نعم، الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، أحب ذلك ويثير حماستي".

وتابع "بعد ذلك، عليك أن تحترم العقد، العقد الذي أرغب في إتمامه".

قال الرجل البالغ 63 عامًا إنه سعيد في فترته الثانية مع ريال مدريد، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

أضاف في هذا الصدد "يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، ثم هناك الواقع. في حالتي، الأمر بسيط للغاية. لدي عقد وأريد إتمامه، لأنني أحب ريال مدريد وأحب هذا النادي. أي شيء يمكن أن يحدث بعد ذلك في المستقبل، ولا أحد يعرف المستقبل".

يحتل الملكي راهنًا المركز الثاني في الدوري متخلفًا بفارق 12 نقطة عن برشلونة.

يستضيف بلد الوليد الاحد قبل اياب نصف نهائي الكأس ضد النادي الكاتالوني الاربعاء (خسر ذهابًا 1-0)، كما يواجه تشلسي الانكليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.