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لندن : جدّد الظهير الأيسر الإنكليزي الدولي لوك شو عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2027 كما اعلن النادي الشمالي الثلاثاء.

وكان شو (27 عاماً) انضم الى مانشستر يونايتد عام 2014 قادما من ساوثمبتون وخاض في صفوف الشياطين الحمر 249 مباراة بينها 36 هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي في مانشستر يونايتد جون مورتو "لوك هو لاعب في غاية الاهمية للمجموعة وقد اصبح احد افضل المدافعين. كما اضاف الى ميزاته الاخرى الرائعة عقلية القائد".

أما شو فقال "قبل 9 سنوات وقعت لهذا النادي الرائع وانا سعيدا جدا لتجديد تواجدي في صفوفه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الانكليزي متخلفا بفارق الاهداف عن نيوكاسل الثالث وتوتنهام الرابع، علما بان الأخير خاض مباراتين أكثر من منافسيه.