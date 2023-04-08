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الرياض: كسر الشباب عقدة جاره الهلال وفاز عليه للمرة الأولى منذ عام 2014 بثلاثية نظيفة قاسية، الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين، فقضى منطقياً على آماله بالحفاظ على لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبل مواجهة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حقق الشباب آخر فوز على جاره الهلال في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014، بقي بعدها 19 مباراة (13 فوزاً للهلال و6 تعادلات) دون تذوّق طعم الفوز أمام جاره العاصمي.

وبخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، تجمد رصيد الهلال، حامل اللقب خمس مرات في آخر ست سنوات، عند 54 نقطة من 22 مباراة، مقابل 53 للاتحاد المتصدر، 52 للنصر، فيما استعاد الشباب المركز الثالث (47).

وتكفل بأهداف الشباب حسين القحطاني (55)، الأرجنتيني كريستيان غوانكا (68) وهتان باهبري (90+7)، فيما انهى الهلال المباراة بعشرة لاعبين في آخر ربع ساعة.

وقال مدرب الشباب الإسباني فيسنتي مورينو "دفعتنا رغبة اللاعبين الكبيرة الى انتصار لم يتحقق منذ فترة طويلة في الدوري، واعتمدنا أسلوبا متوازنا بتقارب في الخطوط ولم نلجأ للدفاع".

بدوره، قال جناح الهلال البيروفي أندريه كاريو "الشوط الأول كان تنافسياً وكفة الشباب رجحت في الشوط الثاني.. علينا مراجعة أخطائنا".

اعتراض

واعترض مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس على قرارات الحكم ماجد الشمراني "لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لديلغادو، وهذه ثاني مرة يتجاهل فيها احتساب ضربة جزاء لنا، بعدما فعل أمام الأهلي عام 2020".

مطلع المباراة، كان الشباب قريباً من التسجيل لولا براعة عبدالله المعيوف الذي تصدى لكرة الأرجنتيني غوانكا وحولها بصعوبة لركنية (20).

ولاحت فرصة للهلال، لكن الحارس الكوري الجنوبي سيونغ-غيو كيم كان حاضراً وأمسك كرة البرازيلي ميكايل ديلغادو ببراعة (33)، وعاود الأخير وصوّب كرة قوية مرت بجانب القائم (43).

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الهلال يأخذ الأسبقية لولا براعة الحارس الكوري الجنوبي أمام تسديدة النيجيري أوديون إيغالو القوية (49)، وواصل كيم تألقه عندما تصدى لكرة أخرى من إيغالو (52).

ومن هجمة منسّقة، تمكن الشباب من افتتاح التسجيل عندما تلقى حسين القحطاني كرة داخل منطقة الجزاء صوّبها إلى يسار المعيوف (55).

ولاحت فرصة للهلال لمعادلة النتيجة، لكن كرة ديلغادو القوية مرت بجانب القائم (58).

ومن ركلة حرّة، عزّز الشباب تقدمه بهدف ثان عندما صوّب غوانكا كرة قوية إلى يمين المعيوف (68).

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للكولومبي غوستافو كويار اثر عراك في أرض الملعب (79).

وكاد الشباب يسجّل هدفاً ثالثاً لولا أن المدافع حسان تمبكتي لعب الكرة سهلة في احضان المعيوف (85)، قبل أن يصوب الأرجنتيني إيفر بانيغا كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (86).

وفي الوقت البدل عن ضائع أضاف الشباب هدفاً ثالثاً، عندما استغل جناح الهلال السابق هتان باهبري هفوة دفاعية ولعب الكرة قوية إلى يمين المعيوف (90+7).

النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 22 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الثلاثاء

العدالة - النصر 0 - 5

الاتحاد - ضمك 3 - 0

الفيحاء - الهلال 0-2 (مؤجلة من المرحلة 17)

الأربعاء

أبها - التعاون 1 - 1

الباطن - الوحدة 2 - 0

الطائي - الرائد 2 - 2

الخميس

الفتح - الخليج 2 - 0

الجمعة

الشباب - الهلال 3 - 0

الجمعة 14 نيسان/أبريل

(19:00) الاتفاق - الفيحاء

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الاتحاد 22 16 5 1 43 7 53

2. النصر 22 16 4 2 49 12 52

3. الشباب 22 14 5 3 46 20 47

4. الهلال 22 13 6 3 41 20 45

5. التعاون 22 10 6 6 30 27 36

6. الفتح 22 11 2 9 37 30 35

7. ضمك 22 7 7 8 26 28 28

8. الطائي 22 8 3 11 31 34 27

9. الرائد 22 7 5 10 29 35 26

10. الفيحاء 21 6 6 9 25 33 24

11. أبها 22 7 3 12 26 37 24

12. الاتفاق 21 6 5 10 18 26 23

13. الوحدة 22 5 7 10 18 31 22

14. العدالة 22 4 5 13 17 44 17

15. الخليج 22 5 2 15 15 35 17

16. الباطن 22 3 3 16 16 48 12