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جدة: انتزع السائق الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو المنصة الرقم 100 في مسيرته، بعد استعادته المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وكان بطل العالم لعامي 2005 و2006 حلّ في المركز الثالث خلال سباق الأحد، لكنه أرجع إلى المركز الرابع بعد إضافة 10 ثوانٍ على الزمن الذي سجله في السباق، لارتكابه مخالفة أثناء التوقف لتنفيذ عقوبة سابقة مدتها خمس ثوان.

ورأى مراقبو السباق أن ميكانيكياً كان يلمس السيارة قبل انتهاء عقوبة التوقف لخمس ثوان، فدفع الإسباني الثمن بإضافة 10 ثوانٍ الى توقيته.

نتيجة لذلك، حصل البريطاني جورج راسل (مرسيدس) على المركز الثالث، معتبراً ان القرار فيه نوع من "القساوة".

لكن فريق أستون مارتن استأنف قرار الاتحاد الدولي الذي أعاد ألونسو إلى موقعه الأساسي.

كتب الاتحاد الدولي في بيان متأخر الأحد "بعد مراجعة الأدلة الجديدة، توصلنا إلى ان عدم وجود اتفاق واضح، كما اقتُرح على مراقبي السباق سابقاً، يمكن الاعتماد عليه لتحديد ان الأطراف وافقوا على ان لمس الرافعة للسيارة يوازي العمل على السيارة".

تابع "في هذه الظروف، اعتبرنا ان قرارنا الأصلي بفرض العقوبة على السيارة 14 (ألونسو) يجب ان يتم التراجع عنه ولقد قمنا بذلك".

وحصل ألونسو على العقوبة الأولى بعد انطلاقه متجاوزا الخط القانوني ليتصدر السباق البالغ 50 لفة.

ولم يظهر الإسباني متوتراً بعد انزاله من المركز الثالث، اثر صعوده على المنصة إلى جانب الفائز بالسباق المكسيكي سيرخيو بيريس أمام زميله في فريق ريد بول بطل العالم في آخر موسمين الهولندي ماكس فيرستابن.

قال "لست مستاءً كثيراً. الأمر ليس مؤذياً. وقفت على المنصة، التقطت الصور وحصلت على الكأس".

ووجه ابن الحادية والأربعين اللوم للاتحاد الدولي (فيا) لسوء التعامل مع العقوبة "لا يمكنك تطبيق العقوبة بعد 35 لفة من التوقف في المرآب".

بدوره، قال راسل "العقوبة قاسية بحق أستون مارتن. يستحقون الصعود على المنصة اليوم".