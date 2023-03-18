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الرياض: حرم الوحدة ضيفه التعاون من الارتقاء الى المركز الرابع مؤقتا بعدما أرغمه على التعادل 1-1 الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان التعاون البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني لياندر تاوامبا (46)، لكن الوحدة أدرك التعادل بواسطة الكوستاريكي أوسكار دوارتي (65).

وعزز التعاون موقعه في المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الهلال حامل اللقب الذي يستضيف الاتفاق السبت، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء الشوط الأول جيداً من الفريقين لاسيما التعاون الذي كان الطرف الأخطر، وكاد يفتتح التسجيل برأسية للإسباني الفارو ميدران علت العارضة (16)، ثم سدد فهد الرشيدي كرة قوية ارتطمت باحد المدافعين وتحولت الى ركنية (23).

ولاحت فرصة أخرى للتعاون عندما سدد تاومبا كرة قوية علت العارضة (30)، وحرمت العارضة سميحان النابت من هز الشباك بردها تسديدته القوية اثر انفراد (35).

ونجح التعاون في افتتاح التسجيل بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني إثر هجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة الى تاوامبا الذي تابعها على يمين الحارس المغربي منير المحمدي (46).

واندفع الوحدة بعد الهدف بحثاً عن التعادل وتمكن من ذلك عندما تابع دوارتي برأسه كرة عرضية على يسار الحارس البرازيلي مايلسون (65).

وعمّق ضمك جراح ضيفه الباطن عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله عبدالله العمار في الدقيقة السادسة على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

وتقدم ضمك الى المركز السابع بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بينما بقي الباطن في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

وتعادل فريق الفيحاء في الوقت القاتل مع العدالة 1-1 على ملعب ستاد مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم العدالة بهدف لعلي السالم بضربة رأسية (35)، وسجل النيجيري أنتوني نواكايمي التعادل للفيحاء بتسديدة قوية (90+6).

ورفع الفيحاء رصيده الى 24 نقطة والعدالة الى 17 نقطة.

النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 21 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الخميس:

الخليج - الطائي 2 - 2

الجمعة:

الفيحاء - العدالة 1 - 1

ضمك - الباطن 1 - 0

الوحدة - التعاون 1 - 1

السبت:

(13:00) الفتح - الاتحاد

(17:30) النصر - أبها

الهلال - الاتفاق

الرائد - الشباب

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الاتحاد 20 14 5 1 35 6 47

2. النصر 20 14 4 2 42 11 46

3. الشباب 20 13 4 3 41 18 43

4. الهلال 18 10 6 2 34 17 36

5. التعاون 21 10 5 6 29 26 35

6. الفتح 20 10 2 8 34 25 32

7. ضمك 21 7 7 7 26 25 28

8. الطائي 21 8 2 11 29 32 26

9. الفيحاء 20 6 6 8 25 31 24

. الرائد 20 7 3 10 25 31 24

11. الاتفاق 20 6 5 9 18 23 23

12. أبها 20 7 2 11 24 34 23

13. الوحدة 21 5 7 9 18 29 22

14. العدالة 21 4 5 12 17 39 17

15. الخليج 20 5 2 13 15 31 17

16. الباطن 21 2 3 16 14 48 9