قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



الرياض: ضرب الهلال موعداً مع الاتحاد في الدور نصف النهائي من كأس ملك السعودية في كرة القدم، عقب فوزه على الفتح 3-1 في لقاء مثير أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض الثلاثاء.

وسجّل ثلاثية الهلال محمد كنو (17 من ركلة جزاء)، البرازيلي ميشيل ديلغادو (48)، والنيجيري أوديون إيغالو (84)، فيما أحرز فراس البريكان (27) هدف الفتح الوحيد.

واندفع الهلال للهجوم منذ بداية المباراة، وتحصّل على ركلة جزاء ترجمها كنّو هدفاً بسهولة إلى يمين الحارس السويدي رينيه جايكوب (17).

ومن هجمة منسقة أدرك الفتح التعادل عندما تابع البريكان كرة عرضية لعبها بكل سهولة داخل المرمى (27).

ومع بداية الشوط الثاني عاود الهلال التقدم عندما تابع ديلغادو كرة عرضية فشل الدفاع في إبعادها ليضعها داخل المرمى (48).

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لمدافعه علي البليهي (67).

ورغم النقص العددي، تمكّن الهلال من تعزيز تقدمه بهدف ثالث عندما تلقى إيغالو كرة على مشارف منطقة الحزاء، تقدم بها خطوة وارسلها قوية في سقف المرمى (84).

في المقابل، حجز النصر مقعده في نصف النهائي عقب فوزه على ضيفه أبها 3-1 أيضاً.

وسجل ثلاثية النصر، سامي النجعي (1)، عبدالله الخيبري (21)، ومحمد مرّان (49)، بينما سجل هدف أبها عبدالفتاح آدم (69).

وسيواجه النصر الوحدة في الدور نصف النهائي على ملعب مرسول بارك بعد فوز الأخير على الباطن 2-1.

وتقدم الوحدة بهدف المغربي فيصل فجر (19 من ركلة جزاء)، وأدرك يوسف فواز التعادل للباطن (39)، قبل أن يحرز البرازيلي أنسيلمو هدف الفوز للوحدة (45).