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إيلاف من الظهران: أعلن مهرجان أفلام السعودية عن تفاصيل الدورة التاسعة له والمقرر إقامتها في الفترة من 4 -11 مايو 2023 ، بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) .

سينما الكوميديا هي محور برنامج الدورة التاسعة

يقوم المهرجان بتسليط الضوء في كل دورة على محور سينمائي مختلف وفي دورته التاسعة يختار المهرجان محورًا مهمًا، وهو سينما الكوميديا، حيث يحفز ويشجع الصناع للإلتفات لهذا المحور في انتاجاتهم القادمة، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية تقدم كنماذج مهمة من قلب هذا المحور، طيلة أيام المهرجان.

تكريم رواد السينما

ويستمر المهرجان بتقليده السنوي في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، حيث يكرّم المهرجان في دورته التاسعة كل من: السينمائي السعودي صالح الفوزان والذي عمل كمنتج في السينما المصرية انتج خلالها 34 فيلم روائي طويل.

كما يكرم المهرجان السينمائي البحريني أمين صالح وهو كاتب وناقد سينمائي ترجم العديد من الأعمال السينمائية العالمية للغة العربية، وكتب نحو عشرين سيناريو لمسلسلات تلفزيونية وسبعة سيناريوهات لأفلام سينمائية درامية.

خمسة مسابقات وتسعة جوائز جديدة لمسابقة الأفلام وأربعة منح مضافة لسوق الإنتاج في دورة المهرجان التاسعة

تتضمن هذه الدورة مسابقات الأفلام والسيناريو مع تطوير لهيكلها وإضافات لجوائزها، حيث يقدم المهرجان في دورته التاسعة 20جائزة لمسابقات الأفلام، 6 جوائز لمسابقة السيناريو الغير منفذ، و6 منح لمشاريع سوق الإنتاج.

تتنافس المشاركات المرشحة في خمس مسابقات على الجوائز التالية:

جوائز مسابقة الأفلام الطويلة

1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل

2- جائزة لجنة التحكيم

3- النخلة الذهبية لأفضل ممثل

4- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة

5- النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت

6- النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي

7- النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ

8- النخلة الذهبية لأفضل مونتاج

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير

2- جائزة لجنة التحكيم

3- النخلة الذهبية لأفضل ممثل

4- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة

5- النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي

6- النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنميشن

7- جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول



جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية

1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي

2- جائزة لجنة التحكيم

3- جائزة الموضوع الوثائقي الفريد

4- جائزة جبل طويق لفيلم عن مدينة سعودية

جوائز مسابقة السيناريو غير المنفذ

1- جائزة أفضل سيناريو طويل أول

2- جائزة أفضل سيناريو طويل ثان

3- جائزة أفضل سيناريو طويل ثالث

4- جائزة أفضل سيناريو قصير أول

5-جائزة أفضل سيناريو قصير ثان

6- جائزة أفضل سيناريو قصير ثالث

منح مشاريع سوق الإنتاج:

1- منحة التطوير لفيلم طويل

2- منحة دعم الإنتاج لفيلم طويل

3- منحة دعم ما بعد الإنتاج لفيلم طويل

4- منحة التطوير لفيلم قصير

5- منحة دعم الإنتاج لفيلم قصير

6- منحة دعم ما بعد الإنتاج لفيلم قصير

جائزة خاصة:

•جائزة الفيلم الخليجي