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روما: سقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الايطالي لكرة القدم بخسارته الاحد ضد مضيفه ساسوولو 0 1، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسبق ليوفنتوس أن سقط الاسبوع الماضي خارج أرضه ضد لاتسيو 2 1، قبل أن يتعرض الاحد للهزيمة السابعة في "سيري أ" هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 64.

ورغم حسم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم لتسجيله مكاسب مالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين، حقق يوفنتوس نتائج جيدة مكّنته من المنافسة على آخر مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.

وَلَو نجح في الخروج فائزًا من آخر مباراتين، لكان الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، إلا أنه يجد نفسه على بعد 9 نقاط من الروسونيري.

يوروبا ليغ

وفي حال فشله في التأهل الى المسابقة القارية الأم من بوابة الدوري، فإن الفرصة متاحة أمامه عبر لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، إذ دخل مباراة الأحد بعد أن تفوق 1 0 على سبورتينغ في ذهاب الدور ربع النهائي الخميس قبل مباراة الاياب في البرتغال الاسبوع المقبل.

وفي مباراتين أخريين، تعادل ليتشي السادس عشر مع سمبدوريا المتذيل وتورينو الثاني عشر مع ساليرنيتانا الخامس عشر بالنتيجة ذاتها 1 1.