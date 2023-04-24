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روما: خطف نابولي فوزًا قاتلا من أرض يوفنتوس 1 0 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقترب أكثر من أي وقت من لقب الدوري الايطالي للمرة الاولى منذ 1990، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت عودة قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان الى سكة الانتصارات الاحد.

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، سجل البديل جاكومو راسبادوري هدف المباراة بيسارية على الطائر من مسافة قريبة بعد عرضية من البديل الآخر المقدوني الشمالي إليف ألماس (90+3).

ورفع نابولي رصيده الى 78 نقطة بفارق 17 نقطة عن لاتسيو الثاني وسيكون قادرًا على خطف اللقب الثالث في تاريخه رسميًا في المرحلة المقبلة قبل ست مراحل من النهاية، في حال فوزه على ضيفه المتواضع ساليرنيتانا وخسارة أو تعادل لاتسيو خارج أرضه ضد إنتر.

ودخل نابولي الى المباراة بعد خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بتعادله على أرضه مع ميلان 1 1 عقب خسارته 0 1 ذهابًا.

أما يوفنتوس فدخلها بمعنويات عالية منتشيًا أولا من عودته الى المركز الثالث بعد تعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده وتأهله الى نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على حساب سبورتينغ البرتغالي.

59 نقطة

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث متقدمًا بثلاث نقاط عن كل من روما الذي يحل على أتالانتا الاثنين في ختام المرحلة وميلان الخامس، وخمس نقاط عن إنتر السادس.

وبعد أن هيمن التعادل السلبي على مجريات المباراة، ظن يوفنتوس أنه خطف الفوز قبل سبع دقائق من النهاية بعد أن وصلت الكرة من مرتدة الى البديل الارجنتيني أنخل دي ماريا على الرواق الايمن فتوغل داخل المنطقة مسكنًا الكرة الشباك وسط فرحة جنونية (83).

لكن الحكم ألغاه بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" وسط احتجاج لاعبي نابولي، بسبب خطأ من البولندي أركاديوش ميليك على السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا قبل المرتدة.

وألغي بعد دقائق هدف آخر للصربي دوشان فلاهوفيتش بعد تمريرة من فيديركو كييزا من داخل المنطقة، لكن الكرة خرجت من الملعب قبل ان يمررها الايطالي.

ونجح نابولي في خطف هدف الفوز عبر راسبادوري مستغلا تمريرة عرضية لالماس تابعها على الطائر بين ساقي الحارس الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني (90+3).

وجدد نابولي فوزه على يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري بعد أن اكتسحه 5 1 ذهابًا.

أما فريق السيدة العجوز فكان يأمل في الاستعداد أفضل لاياب نصف نهائي الكأس ضد مضيفه إنتر الاربعاء بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1 1.

ثنائية لوكاكو ولياو

واستعاد قطبا مدينة ميلانو إنتر وميلان سكة الانتصارات في الدوري، بفوز الاول على مضيفه إمبولي 3 0 بينها ثنائية الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، والثاني على ضيفه إلتشي 2 0 بمثلها للبرتغالي رافايل لياو.

وأعاد لوكاكو فريقه إنتر إلى طريق الانتصارات بعد خمس مباريات لم يذق فيها "نيراتسوري" طعم الفوز في الدوري.

وبقي قطبا المدينة اللذان ضربا موعدًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في دائرة الصراع على مراكز المسابقة القارية الأم.

وافتتح لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 48 بيمناه الضعيفة، قبل أن يضاعف النتيجة بقذيفة يسارية (76)، محققاً أول ثنائية له منذ عودته إلى النادي الإيطالي على سبيل الاعارة الصيف الماضي بعد موسم مع تشلسي الإنكليزي.

وبتحرّر الدولي البلجيكي الذي سبق أن سجّل ثلاث مرات فقط هذا الموسم في الدوري (هدفان من ركلتي جزاء)، قدّم الهدف الثالث على طبق من فضة بتمريرة بينية أرضية إلى زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (88).

وحقق إنتر الأحد فوزه الأول خارج أرضه منذ أواخر كانون الثاني/يناير وأنهى سلسلة من خمس مباريات بلا فوز (أربع هزائم وتعادل).

وبعد تعادله في المرحلتين الاخيرتين، عاد ميلان الى الانتصارات محققًا فوزه السادس عشر هذا الموسم.

ووصل ميلان الى المباراة بعد أن أقصى نابولي متصدر "سيري أ" من دوري أبطال أوروبا بتعادله معه 1 1 الثلاثاء إيابا بعد أن تفوق عليه 1 0 ذهابًا.

وسجل لياو الهدف الاول برأسية بعد أن ارتقى لعرضية ساندرو تونالي عن الجهة اليسرى (40)، وأضاف الثاني بمجهود فردي رائع بعد ان استلم الكرة من خلف خط منتصف المرمى وتوغل الى داخلها متلاعبًا بالدفاع وسدد الى يسار الحارس (74)، مسجلا هدفه الـ12 في "سيري أ" هذا الموسم.

وفي مباراتين أخريين، فاز مونتسا على ضيفه فيورنتينا 3 2 وأودينيزي على ضيفه كريمونيزي 3 0.