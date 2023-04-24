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الرياض: حجز الهلال تذكرة العبور الى الدور النهائي لكأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه على مضيفه الاتحاد 1-0 بعد التمديد في الكلاسيكو الأحد في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وأمام 53642 متفرجا.

وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع الاتحاد الدولي المصري احمد حجازي بالخطأ في مرمى فريقه (106).

ويلتقي الهلال الذي بلغ النهائي رقم 19 في تاريخه، الفائز من مباراة الاثنين بين النصر والوحدة على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وقال المدرب الأرجنتيني للهلال رامون دياس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "مواجهتنا أمام الاتحاد كانت صعبة كعادة مباريات الفريقين"، مضيفا "واجهنا فريقًا صعب المراس وسعيد بتحقيق هذه النتيجة، الفريقان كانا قريبين من الفوز ونحن سعداء بالوصول الى المباراة النهائية".

في المقابل، أرجع المدرب البرتغالي للاتحاد نونو سانتو الخسارة إلى غياب التركيز في بعض فترات المباراة.

وقال "اللاعبون قدموا أداءً جماعيًا وعانوا من عدم التركيز في بعض فترات المباراة والنتيجة لم تكن منتظرة".

وأضاف "بالرغم من الخسارة يجب أن نكون فخورين بما قدمه الفريق، وأشكر الجماهير على دعم الفريق طوال المباراة".

وتابع "كان هدفنا السيطرة على مجريات المباراة، وكنا قادرين على حسم نتيجتها في الوقت الأصلي، روح المجموعة لدينا عالية وهذه هي روح الفريق التي نحتاجها".

واندفع الهلال الى الهجوم منذ البداية، وسدد سلمان الفرج كرة قوية علت العارضة (7)، ورد الاتحاد بركنية ابعدها المدافع سعود عبد الحميد (21).

وكان الاتحاد قريباً من التسجيل عندما استقبل المغربي عبد الرزاق حمدالله كرة عرضية سددها قوية بجانب القائم (41)، وأهدر البرازيلي رومارينيو دا سيلفا فرصة خطرة من انفراد انهاه بتسديدة قوية فوق العارضة (45).

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة، وكاد الاتحاد أن يخطف هدفاً عندما سدد رومارينيو كرة قوية تألق عبدالله المعيوف في التصدي لها على دفعتين (48).

وأنقذ الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة النيجيري أوديون إيغالو بصعوبة (53).

وحرمت العارضة الاتحاد من هدف محقق عندما تصدت لكرة حمدالله قبل أن تتهيأ أمام اللاعب نفسه الذي سددها بقوة أبعدها المعيوف الى ركنية (56).

وواصل المعيوف تألقه عندما تصدى لكرة البرازيلي برونو هنريكي ببراعة (84)، ورأسية لعمر هوساوي بضربة رأس مرت بمحاذاة القائم (88).

وأضاع الاتحاد هدفاً محققاً عندما تابع رومارينيو كرة داخل المنطقة لكنه سددها في زاوية المعيوف الذي أبعدها بقبضته قبل أن يشتتها الدفاع (89).

وفي الشوط الإضافي الأول، لاحت فرصة للاتحاد عندما سدد هنريكي كرة قوية تصدى لها المعيوف على دفعتين (93)، ورد الهلال بتسديدة قوية لسالم الدوسري بعيداً عن المرمى (97).

وأهدر رومارينيو فرصة محققة عندما تلقى كرة داخل المنطقة لعبها سهلة بين أحضان المعيوف (98)، وفوت الهلال فرصة ثمينة عندما تهيأت الكرة أمام الأرجنتيني لوسيانو فييتو لكنه سددها قوية بمحاذاة القائم (101).

وفي الشوط الإضافي الثاني نجح الهلال في التسجيل عندما لعب المالي موسى ماريغا كرة عرضية أودعها حجازي بالخطأ في مرماه (106).

ولاحت فرصة للاتحاد عبر عبد العزيز البيشي بتسديدة مرت بجانب القائم (115) واندفع الاتحاد في الدقائق المتبقية بحثاً عن التعادل لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.